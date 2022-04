Biarritz : Brusque nouveau président de l'association, la justice va se prononcer

Le flou continue de régner au sein du Biarritz Olympique. Sur fond de désaccords profonds entre le président du club Jean-Baptiste Aldigé et la maire de la ville Maider Arosteguy concernant l’avenir du Stade Aguiléra, l’association amateur de la formation basque est toujours plus un champ de bataille. Notoirement opposés à l’actuelle direction du club, un groupe d’anciennes gloires du BO a pris les commandes de l’association en septembre dernier avec David Couzinet nommé président et entouré de personnalités telles Imanol Harinordoquy, Jérôme Thion ou encore Dimitri Yachvili. Ces derniers, à l’occasion de la photo de famille de cette nouvelle direction, n’ont pas hésité à poser aux côtés de… Maider Arosteguy. Le prochain mouvement de Jean-Baptiste Aldigé était attendu et il est intervenu ce lundi avec au cœur des manœuvres un certain Serge Blanco. Soutien affirmé du président du BO, l’ancienne gloire du club basque a convoqué une Assemblée Générale de l’association, profitant du soutien d’un quart des membres de cette dernière. Ambitionnant de remplacer David Couzinet, l’ancien président de la LNR s’est heurté à la réplique des opposants à Jean-Baptiste Aldigé, ayant été exclu de l’association.

Brusque : « Des gens qui aiment ce club le reprennent »

Toutefois, après avoir obtenu à une très large majorité la révocation de la direction actuelle, Serge Blanco a vu Nicolas Brusque être élu tout aussi facilement à la présidence. Toutefois, c’est sur le terrain judiciaire que ce conflit ouvert va se poursuivre. En effet, David Couzinet a décidé de lancer une procédure afin de contester la légitimité de l’Assemblée Générale tenue ce lundi, remettant en cause le droit de Serge Blanco à la convoquer. Les parties vont désormais devoir se montrer patientes jusqu’au 19 avril prochain, la justice ayant mis sa décision en délibéré. Un délai qui permet à Nicolas Brusque de rester à la tête de l’association Biarritz Olympique jusqu’à nouvel ordre. Ce dernier, interrogé ce mardi par France Bleu, a confié qu’« il y avait une envie collective de remettre les choses en place » et que « des gens qui aiment ce club le reprennent ». L’ancien arrière international s’est fendu d’une pique contre l’ancienne direction de l’association : « Quand on est remis en question à plus de 50 % des votants, on se pose les bonnes questions… ». Un conflit qui, alors que le BO est menacé de relégation en Pro D2, devrait un peu plus plomber un peu plus sa fin de saison.