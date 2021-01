Bagarre à Agen : Ngauamo va être envoyé à Castres, Verdu va réintégrer le groupe

Verdu va réintégrer le groupe



Le talonneur Paula Ngauamo libéré par le @agen_rugby plutôt que licencié pour rejoindre le @CastresRugby comme joker médical, le demi de mêlée Hugo Verdu sera lui réintégré au groupe agenais ce jeudi. Via @SO_47 https://t.co/ogVp3DIK5D #rugby #TOP14

Il faudra attendre jeudi pour connaître officiellement le verdict dans l'affaire de la bagarre qui avait éclaté entre deux joueurs agenais sous les yeux du staff, médusé, le mois dernier dans le hall de l'aéroport de Venise. Toutefois, Sud Ouest tient déjà les conclusions de ce dossier venu encore davantage ternir le début de saison déjà en tout point catastrophique d'Agen, bon dernier de Top 14 sans la moindre victoire après treize journées., révèlent nos confrères ce lundi. Pour Paul Ngauamo (30 ans), puisque c'est de lui qu'il s'agit, le SUA, après avoir mis à pied le joueur le 22 décembre dernier (ainsi que l'un de ses coéquipier Hugo Verdu, lui aussi impliqué dans l'altercation survenue sur fond d'alcool), avait le choix entre licencier le talonneur international tongien (22 sélections) et le libérer.Il a opté pour la seconde solution, et annoncera donc jeudi queSud Ouest révèle en effet que le président agenais Jean-François Fonteneau et son joueur se sont entendus à l'amiable sur un départ du Tongien au CO, où l'entraîneur Mauricio Reggiardo, ancien entraîneur d'Agen, souhaitait enrôler un joker médical pour pallier la longue absence de Marc-Antoine Rallier, opéré d'un pectoral., toujours à en croire le quotidien. Fonteneau a visiblement décidé de redonner une chance à son demi de mêlée. Ngauamo n'a pas bénéficié du même traitement de faveur.