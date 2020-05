Agen : Départ à la retraite pour Xavier Chauveau ?

A 27 ans, Xavier Chauveau va-t-il raccrocher les crampons ? Selon le quotidien local Le Petit Bleu, le demi de mêlée formé et lancé par le Racing 92 et arrivé à Agen en début de saison aurait décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle dès l’âge de 27 ans. Ne comptant que neuf apparitions en championnat sous le maillot du SUA, dont trois titularisations, Xavier Chauveau ne souhaite pas continuer, ayant le sentiment d'avoir échoué à relancer sa carrière dans le Lot-et-Garonne dans une saison perturbée par une blessure à un genou.

Une jeune pousse toulonnaise pour remplacer Chauveau ?

Une retraite anticipée de Xavier Chauveau mettrait le SU Agen dans une situation difficile pour la saison prochaine, n’ayant plus que deux demis de mêlée sous contrat, Paul Abadie et Hugo Verdu. Toutefois, selon Le Petit Bleu, le club agenais pourrait rapidement finaliser l’arrivée d’un jeune élément en provenance de Toulon. Alors que le nom de Yoan Cottin arrive en premier sur la liste, le profil de William Beaudon, dont le temps de jeu en Top 14 est encore limité, n’est pas totalement écarté par Jean-François Fonteneau, président du SUA.