La N.1 française et 4e joueuse mondiale Caroline Garcia a facilement battu Nadia Podoroska (N.195) 6-2, 6-0, permettant à la France de remporter un troisième point consécutif synonyme de victoire. Adrian Mannarino (N.46) s'est montré tout aussi expéditif face à Federico Coria (N.75), remportant son duel 6-1, 6-0, avant que le double mixte réunissant Caroline Garcia et Edouard Roger-Vasselin ne s'impose contre Nadia Podoroska et Tomas Martin Etcheverry 6-2, 6-4. La veille, Alizé Cornet, 36e au classement WTA, avait surclassé Maria Carle (N.147) 6-2, 6-1, et le N.1 français Arthur Rinderknech (N.44) s'était imposé face à Francisco Cerundolo (N.30) 6-4, 6-2. La France affrontera ensuite la Croatie, autre équipe de ce groupe F, lundi et mardi prochains.

Après sa rencontre, Caroline Garcia était très heureuse de la revanche prise sur la finale de la Coupe du Monde de football : "Vraiment contente de mon match. C'était le premier depuis plusieurs semaines. Je voulais vraiment être concentrée et mettre mon jeu en place. C'est un format vraiment agréable. C'est bien d'avoir un coach et un capitaine à côté. Je pense que ce n'est pas le niveau d'importance entre un match de groupe et la finale de la Coupe du Monde, mais on avait tous un peu dans un coin de notre tête cette idée de prendre notre revanche. C'était une extra-motivation. Mon coach est Argentin et était un peu obligé de porter le maillot de l'équipe de France."

L'United Cup oppose 18 nations qui sont réparties dans six groupes (deux groupes à Perth, deux à Sydney et deux à Brisbane) avec deux rencontres se déroulant chacune sur deux jours pour chaque équipe. Une rencontre comprend quatre simples et un double mixte pour départager les deux équipes si elles sont à égalité après les simples. À l'issue de cette phase de poules, les équipes en tête de leur groupe, établies dans la même ville, s'affrontent et les trois vainqueurs sont qualifiés pour les demi-finales. L'équipe non-qualifiée qui présente le meilleur bilan en phase de poules complètera ce dernier carré.