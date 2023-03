Tennis : Yannick Noah sort de l'hôpital après avoir été victime d'une crise de paludisme

Yannick Noah s'est fait une frayeur. L'ancien tennisman professionnel, vainqueur de Roland-Garros en 1983, a ainsi été victime d'une crise de paludisme et il a été obligé de se faire hospitaliser. Mais l'ancien capitaine de l'équipe de France en Coupe Davis a annoncé sur ses réseaux sociaux être sorti de l'hôpital, quelques jours après avoir souffert de cette crise de paludisme qu'il a contracté au Cameroun. Noah avait manqué de chance en faisant une rechute du côté de Tahiti. Ses fans étaient dans l'attente concernant son état de santé mais l'ancien joueur professionnel a rassuré tout le monde.

Yannick Noah va beaucoup mieux

Le chanteur avait contracté le paludisme en juin dernier lorsqu'il était au Cameroun. Il avait dû être hospitalisé en urgence, il y a quelques jours à Paris, alors qu'il souffrait d'une rechute après être revenu d'un voyage à Tahiti, en Polynésie Française. "Allez un dernier partage pour le week-end même si je suis toujours dans mon lit parisien à soigner mon Palu. Ça va beaucoup mieux! Merci pour tout vos messages... heureusement ma tête et mon cœur sont toujours à Tahiti, quel voyage!", a écrit Noah sur son compte Instagram afin de rassurer ses fans. Il a également assuré qu'il reviendrait vite à Tahiti. Il a ensuite posté un autre message plus récemment afin d'assurer qu'il avait retrouvé "la patate" et qu'il est "de nouveau d'attaque". Autant dire que Noah a rassuré tout le monde.