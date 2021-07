🎾 La médaille de bronze sera pour l'Espagnol Carreno-Busta qui a surclassé le numéro un mondial Novak Djokovic. Pas de médaille donc pour le Serbe qui était pourtant le grand favori pour l'or #JeuxOlympiques

Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/Tki3Gsq4BI pic.twitter.com/Nw4cUsdGB4



— France tv sport (@francetvsport) July 31, 2021

Djokovic forfait en double mixte

Bencic en or



QUELLE JOURNÉE ! Belinda Bencic se récompense d'une semaine inoubliable et remporte l'or olympique en tennis.@swiss_tennis #AllIn4Tokyo #SwissTeam pic.twitter.com/lsCOZQBmMw

— Swiss Olympic Team (@swissteam) July 31, 2021

Svitolina complète le podium

Trois médailles olympiques pour Andy Murray, deux pour Roger Federer et Rafael Nadal... et toujours une seule pour Novak Djokovic ! Médaillé de bronze en simple à Pékin en 2008, le Serbe n'est pas parvenu à en faire autant ce samedi à Tokyo.Semblant un peu émoussé physiquement, Novak Djokovic, qui a abandonné vendredi ses rêves de "Golden Slam" en perdant contre Alexander Zverev, a perdu le premier set en se faisant breaker à 2-2 et après avoir manqué deux occasions de revenir à 5-5. Dans un deuxième set sans la moindre balle de break, le Serbe a dû sauver une balle de match à 6-5 dans le tie-break, mais a remporté trois points d'affilée pour empocher la manche.Tout s'est donc joué dans le troisième set, où l'homme aux 20 tournois du Grand Chelem a manqué une balle de break d'entrée de jeu, balançant sa raquette de rage dans les tribunes (mais il n'a pas été pénalisé) puis a perdu son service dans la foulée (2-0). L'Espagnol s'est alors montré très solide pour garder ce précieux break d'avance. Il n'a perdu que deux points sur son service jusqu'à 5-3, où il a fini par s'imposer sur sa cinquième balle de match, tombant sur le court en larmes après le dernier point !Avant de quitter Tokyo, le n°1 mondial avait l'occasion d'aller décrocher la médaille de bronze en double mixte aux côtés de Nina Stojanovic. Mais il a décidé de déclarer forfait, en raison d'une blessure à l'épaule, et c'est donc la paire australienne Ashleigh Barty - John Peers qui repart avec la médaille de bronze. Si le roi de l'ATP part bredouille de Tokyo, ce n'est pas le cas de la reine de la WTA, qui sauve l'honneur après avoir été éliminée prématurément en simple.La planète tennis a vu Barbora Krejcikova réaliser un somptueux doublé (simple et double) à Roland-Garros. Belinda Bencic est à un match de réaliser pareille performance, sur la scène olympique, puisqu'elle s'apprête à jouer la finale du double dames avec Viktorija Golubic.et indécise jusqu’au bout. Les deux joueuses se sont rendu coup pour coup d’entrée mais c’est bien la tête de série numéro 9, au terme d’un premier set décousu, qui a pris l’ascendant en prenant le service de son adversaire à trois reprises. Il en fallait plus pour résigner la finaliste de l’édition 2019 de Roland-Garros. Celle-ci est revenue sur le court avec le couteau entre les dents et a breaké d’entrée Bencic pour faire la course en tête et ne plus se faire passer devant. Plus entreprenante dans ce second set, Vondrousova a l’a empoché logiquement en 40 minutes et contraint la Suissesse à jouer un quatrième match de suite en trois sets dans cette olympiade. C’est au changement de côté à 4-3 en faveur de la Saint-Galloise qu’a eu lieu le tournant de la rencontre. Embêtée par un pépin physique à un pied, Bencic a fait appel au kiné, provoquant ainsi une coupure de quelques minutes, après laquelle elle a cueilli à froid Vondrousova avec un break blanc.Elle scellera la rencontre tant bien que mal dans le jeu suivant après avoir sauvé trois balles de débreak. Entre intensité, chaleur et fatigue mentale, Bencic s’est écroulée sur le court, en pleurs, sur la balle de match. Il s‘agit d’une belle revanche pour une joueuse qui n’avait pas pu prendre part aux derniers Jeux, à Rio, en raison d’une blessure. Le sport suisse peut se targuer d’être recouvert d’or pour la troisième fois à Tokyo. Le podium du tableau simple dames est complété par Elina Svitolina, vainqueur d'Elena Rybakina (1-6, 7-6, 6-4) en petite finale. Comme en finale, tout s'est décidé dans la dernière manche. Dans celle-ci, Rybakina a été la première à breaker mais elle n’a pas su conserver cet avantage. La femme de Gaël Monfils a effacé ce break avant de prendre le service de son adversaire une seconde fois.. Cette victoire (1-6, 7-6, 6-4) est certainement la plus belle récompense dans la carrière d’Elina Svitolina, jamais finaliste en Grand Chelem.. Cette journée de samedi est consacrée à toutes les petites finales, et en double dames, les Brésilienne Laura Pigossi et Luisa Stefani ont pris le meilleur sur les Russes Veronika Kudermetova et Elena Vesnina : 4-6, 6-4, 11-9 en 2h12 après avoir sauvé quatre balles de match dans le super tie-break.(Avec G.I.)