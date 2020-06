Tennis : Novak Djokovic testé positif au Covid-19 !

La nouvelle vient de tomber et elle va sans nul doute créer quelques remous : Novak Djokovic a été testé positif au Covid-19. Le Serbe, organisateur de l'Adria Tour, est donc le quatrième joueur du tournoi a être testé positif après Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki. Une révélation qui va encore remettre en cause la tenue de l'Adria Tour, joué en Croatie et en Serbie et dont la finale a été annulée dimanche dernier. Selon son équipe, le Djoker ne présente, pour le moment, aucun des symptômes de la maladie et est désormais en quarantaine à son domicile, avant un prochain test de dépistage dans cinq jours.

DJOKOVIC : « JE SUIS EXTRÊMEMENT DÉSOLÉ POUR CHAQUE CAS D’INFECTION »

« Tout ce que nous avons fait ce dernier mois, on l’a fait avec notre cœur et des intentions sincères. Notre tournoi voulait unir et faire partager un message de solidarité et de compassion à travers cette région (des Balkans, ndlr). L’Adria Tour a été créé pour aider les joueurs du sud-est de l’Europe à disputer une compétition pendant que le circuit ATP est en pause. Il est né d’une idée philanthropique, pour récolter des fonds pour les gens qui en ont besoin, et cela me réchauffe le cœur de voir comment tout le monde a répondu fortement à l’appel. Nous avons organisé le tournoi à un moment où le virus faiblissait, croyant que les conditions étaient réunies pour l’accueillir. Malheureusement, le virus est toujours présent, et c’est une nouvelle réalité à laquelle nous devons faire face et avec laquelle il faut vivre. J’espère que les choses vont s’apaiser avec le temps et qu’on pourra reprendre nos vies comme avant. Je suis extrêmement désolé pour chaque cas d’infection. J’espère que cela ne va pas compliquer la santé de quiconque, et que tout le monde ira bien. Je vais rester isolé pendant les quatorze prochains jours et je serai testé de nouveau dans cinq jours », écrit le numéro un mondial dans un communiqué. L’Adria Tour a clairement établi un nouveau cluster en Serbie (il y a eu 96 cas positifs et un décès dans le pays lundi, ndlr). Espérons désormais que d’autres joueurs ou spectateurs ne seront pas plus gravement infectés…