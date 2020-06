ATP : Troicki positif lui aussi

Et de trois ! Après le Bulgare Grigor Dimitrov et le Croate Borna Coric, c’est au tour du Serbe Victor Troicki d’avoir été testé positif au covid-19. L'information est tombée ce lundi soir, alors qu’on attend toujours des nouvelles du test passé par son illustre compatriote Novak Djokovic. Comme Dimitrov et Coric, il a lui participé à l’Adria Tour, le tournoi organisé sur quatre week-ends par Novak Djokovic dans les Balkans. Il était le week-end du 13-14 juin à Belgrade, où il avait perdu contre Novak Djokovic, Alexander Zverev et Filip Krajinovic. Un week-end qui s’était terminé par une grande fête entre joueurs. La semaine passée, Troicki (34 ans, 184eme) était resté à Belgrade pour disputer l’Eastern European Championship, organisé par Janko Tipsarevic, mais avait perdu deux de ses trois matchs de poules, et ne s’était pas qualifié pour les play-offs.

Quatre joueurs testés négatifs

Le voilà désormais positif au coronavirus, même si on ne sait pas encore s’il a développé des symptômes ou non. Troicki, qui réside à Belgrade, va assurément rester en quatorzaine et prévenir toutes les personnes avec qui il a été en contact ces derniers jours. Rappelons que Marin Cilic, Alexander Zverev, Andrey Rublev et Dominic Thiem, qui ont tous participé à l’Adria Tour, ont fait savoir que leur test s’était avéré négatif. Reste désormais à connaitre le résultat du test de Novak Djokovic. Quoi qu’il en soit, à un peu moins de deux mois de la reprise du circuit ATP (le 14 août à Washington), ces contrôles positifs qui s’enchaînent n’ont rien de rassurants.