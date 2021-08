Tennis : La paire Krejcikova-Siniakova en or

🇨🇿 🎾 Les têtes de série n°1, Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, remportent la médaille d’or en double féminin.



Les Tchèques l'ont emporté face à Belinda Bencic et Viktorija Golubic (7-5/6-1) #Tokyo2020



Quelle belle année 2021 pour Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova ! Après avoir remporté Roland-Garros, la paire tchèque a décroché l'or olympique à Tokyo ! Les têtes de série n°1, après avoir éliminé les paires taïwanaise, espagnole, australienne et russe, ont battu en finale les Suissesses Belinda Bencic et Viktorija Golubic sur le score de 7-5, 6-1 après une rencontre de 1h26, conclu de façon un peu bizarre avec la chute (sans gravité) de Golubic sur la balle de match. Irrégulières au service (9 aces, 6 doubles-fautes), les Tchèques n'ont pourtant eu qu'une balle de break à défendre dans le premier set, qu'elles ont remporté en breakant à 5-5.Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, déjà victorieuses de trois tournois du Grand Chelem (huit titres au total) viennent donc ajouter une nouvelle ligne prestigieuse à leur palmarès, et affirmer leur statut de meilleure paire du monde actuelle. Quant à Belinda Bencic, après sa victoire surprise dans le simple féminin, elle décroche une deuxième médaille, en argent. Rappelons que le bronze avait été remporté samedi par la paire brésilienne Pigossi-Stefani.