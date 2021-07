🎾 🇫🇷 Ugo Humbert est éliminé en quart de finale par le tennisman du Comité olympique de Russie Karen Khachanov en trois sets (7-6, 4-6, 6-3) #Tokyo2020 #JeuxOlympiques

Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/C7EI4X69WD pic.twitter.com/vifCO0WdZF



— France tv sport (@francetvsport) July 29, 2021

Zverev trop fort pour Chardy

Carreno Busta surprend Medvedev



🎾 l'Espagnol Pablo Carreno Busta crée la surprise en éliminant en quart de finale le numéro deux mondial Daniil Medvedev (6-2, 7-6) pour défier Karen Khachanov en demie #Tokyo2020 #JeuxOlympiques

Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/C7EI4X69WD pic.twitter.com/DCssQ5ngyG



— France tv sport (@francetvsport) July 29, 2021

Djokovic pas inquiété



🎾 Outrageusement dominateur, le numéro un mondial serbe Novak Djokovic balaye le Japonais Kei Nishikori, qui voit ses espoirs de médaille à domicile s'évaporer en quart de finale (6-2, 6-0) #Tokyo2020 #JeuxOlympiques

Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/C7EI4X69WD pic.twitter.com/vdunlSh7uq



— France tv sport (@francetvsport) July 29, 2021

JEUX D'ÉTÉ DE TOKYO (Japon, tournoi olympique, dur)

Demi-finales



Quarts de finale

Chardy (FRA)

Humbert (FRA, n°14)

Huitièmes de finale

Chardy (FRA)

Humbert (FRA, n°14)

La belle aventure d'Ugo Humbert aux Jeux Olympiques de Tokyo s'est arrêtée en quarts de finale. Après avoir éliminé Pablo Andujar, Miomir Kecmanovic et Stefanos Tsitsipas, le Français, tête de série n°14, a été battu aux porte du dernier carré par Karen Khachanov, tête de série n°12. Le Russe s'est imposé après un combat de 2h33 : 7-6, 4-6, 6-3 à l'issue d'un match où le Messin a fini par lâcher physiquement, notamment à force d'avoir des balles de break à défendre (11 pour lui, une seule pour Khachanov). Le Russe, après avoir manqué cinq balles de break dans le premier set, a fini par le remporter au jeu décisif en menant de bout en bout (7-4).Mais dans le troisième, le n°28 mondial a perdu son service à 2-1 et n'a pas eu d'occasion de revenir. Humbert, après ce beau tournoi olympique où il dit avoir vécu un rêve, va tenter de confirmer sa bonne forme lors de la tournée américaine, qui débutera pour lui à Toronto dans dix jours. Avec, contrairement à Tokyo, de précieux points ATP à gagner.Autre quart de finaliste français, Jérémy Chardy aura moins de regrets. Le Palois, n°68 mondial, n'a pas fait le poids face au n°5, Alexander Zverev.Auteur de 11 aces et seulement une double-faute, il n'a pas eu la moindre balle de break à défendre et a pris le service de Chardy à 1-1 dans le premier set et à 1-1, 3-1 et 5-1 dans le cinquième, avant de s'imposer sur sa cinquième balle de match. Le tennis français repart donc, comme à Rio, bredouille.En demi-finale, Karen Khachanov aurait pu être opposé à son compatriote Daniil Medvedev, mais le n°2 mondial est tombé de haut en perdant en deux sets contre le n°11, Pablo Carreno Busta. L'Espagnol s'est imposé 6-2, 7-6 en 1h42 face au Russe, qui avait déjà éprouvé des difficultés la veille en huitièmes contre Fabio Fognini.Mais alors qu'il menait 4-3 40-30, Medvedev s'est fait débreaker, et tout s'est joué au tie-break, où Carreno Busta a mené de bout en bout pour s'offrir une demi-finale olympique, contre un adversaire qu'il a déjà battu trois fois sur cinq.Dans le haut du tableau, on retrouve, sans aucune surprise, Novak Djokovic en demi-finale. Le n°1 mondial a enchaîné une 22eme victoire de suite, contre Kei Nishikori, pour rallier le dernier carré.Il n'a perdu que sept points sur son service dans le premier set et a breaké à 1-0 et 5-2, puis a sauvé sa seule balle de break du match d'entrée de deuxième set, avant de prendre trois fois le service adverse et s'imposer sans aucun problème, sur sa troisième balle de match. Son prochain adversaire sera Alexander Zverev, contre qui il n'a plus perdu depuis la finale du Masters 2018, et il sera une nouvelle fois favori.Djokovic (SER, n°1) - Zverev (ALL, n°4)Khachanov (RUS, n°12) - Carreno Busta (ESP, n°6)bat Nishikori (JAP) : 6-2, 6-0bat: 6-4, 6-1bat: 7-6 (4), 4-6, 6-3)bat Medvedev (RUS, n°2) : 6-2, 7-6 (5)bat Davidovich Fokina (ESP, n°16) : 6-3, 6-1bat Ivashka (BIE) : 7-6 (7), 6-0bat Basilashvili (GEO) : 6-4, 7-6 (5)bat Broady (GBR) : 7-6 (3), 4-6, 6-1bat Schwartzman (ARG, n°8) : 6-1, 2-6, 6-1bat Tsitsipas (GRE, n°3) : 2-6, 7-6 (4), 6-2bat Koepfer (ALL) : 7-6 (7), 6-3bat Fognini (ITA, n°15) : 6-2, 3-6, 6-2