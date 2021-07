Tennis (H) : Medvedev et Zverev expéditifs

Le deuxième tour du tournoi olympique a débuté ce lundi, et ce fut une formalité pour Daniil Medvedev et Alexander Zverev. Le Russe, n°2 mondial, n'a passé que 66 minutes sur le court, le temps de battre l'Indien Sumit Nagal sur le score de 6-2, 6-1, en servant notamment quatre aces et sans avoir la moindre balle de break à sauver. Quant à l'Allemand, n°5 mondial, il s'est défait du Colombien Daniel Galan : 6-2, 6-2 en 1h10, en servant douze aces et sans avoir, lui non plus, de balle de break à défendre. Ca passe également pour les têtes de série n°15 et 16. Fabio Fognini a dominé Egor Gerasimov 6-4, 7-6 en 1h44 malgré huit doubles-fautes et une deuxième manche où il a été mené 6-0 et a deux sauvé deux balles de set à 5-4 et 6-5. Et Alejandro Davidovih Fokina a dû batailler pendant 2h49 pour écarter de sa route John Millman (6-4, 6-7, 6-3) et retrouver peut-être Novak Djokovic en huitièmes. La première tête de série tombée ce lundi se nomme Lorenzo Sonego (n°13). L'Italien a subi la loi de Nikoloz Basilashvili : 6-4, 3-6, 6-4 après avoir pourtant mené 3-1 dans le troisième set.



JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO (Japon, tournoi olympique, dur)

Tenant du titre : Andy Murray (GBR)



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) - Struff (ALL)

Davidovich Fokina (ESP, n°16) bat Millman (AUS) : 6-4, 6-7 (4), 6-3

Ivashka (BIE) - Kukushkin (KAZ)

Giron (USA) - Nishikori (JAP)



Zverev (ALL, n°4) bat Galan (COL) : 6-2, 6-2

Basilashvili (GEO) bat Sonego (ITA, n°13) : 6-4, 3-6, 6-4

Karatsev (RUS, n°11) - Chardy (FRA)

Broady (GBR) - Hurkacz (POL, n°7)



Schwartzman (ARG, n°8) - Machac (RTC)

Duckworth (AUS) - Khachanov (RUS, n°12)

Humbert (FRA) - Kecmanovic (SER)

Tiafoe (USA) - Tsitsipas (GRE, n°3)



Carreno Busta (ESP, n°6) - Cilic (CRO)

Koepfer (ALL) - Purcell (AUS)

Fognini (ITA, n°15) bat Gerasimov (BIE) : 6-4, 7-6 (4)

Medvedev (RUS, n°2) bat Nagal (IND) : 6-2, 6-1