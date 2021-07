Tennis (F) : Forfait confirmé pour Angelique Kerber

Kerber vise un retour pour l’US Open

La liste continue de s’allonger. Alors que des joueuses de premier plan telles Simona Halep, Serena Williams, Johanna Konta ou encore la tenante du titre Monica Puig ont toutes renoncé à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, c’est un nom de plus qui s’est ajouté ce jeudi. Finaliste malheureuse face à la Costaricienne sur les courts de Tokyo en 2016 et récente demi-finaliste de Wimbledon, l’Allemande Angelique Kerber a officialisé sur les réseaux sociaux qu’elle ne fera pas le déplacement dans la capitale japonaise pour le tournoi de simple dames, auquel elle devait participer avec sa compatriote Laura Siegemund, également prévue pour le double dames avec Anna-Lena Friedsam. Dans un message publié sur son compte officiel Twitter, la 22eme joueuse mondiale assure avoir besoin de repos. « Représenter l'Allemagne aux JO 2012 à Londres et aux JO 2016 à Rio constitue l'un des meilleurs souvenirs de ma carrière, a ainsi déclaré Angelique Kerber. Cela rend encore plus décevant pour moi le fait d'accepter que mon corps ait besoin de repos après les semaines intenses. »Une absence à Tokyo qui va ainsi offrir à celle qui a remporté trois tournois du Grand Chelem, l’Open d’Australie et l’US Open en 2016 puis Wimbledon en 2018, une période de repos de plusieurs semaines avant la tournée nord-américaine. Une séquence qui se conclura par l’US Open, qui aura lieu à Flushing Meadows du 30 août au 12 septembre prochains, soit quatre semaines après la conclusion des tournois olympiques de tennis. « Je dois d'abord récupérer avant de reprendre la compétition cet été, a ajouté l’Allemande dans son message. Je vous remercie pour votre soutien car cette décision a été vraiment difficile à prendre pour moi. Je souhaite bonne chance aux athlètes allemands qui iront à Tokyo, vous allez me manquer. » En plus des forfaits de premier plan dans le tableau féminin, le tableau masculin ne sera pas en reste avec Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Daniel Evans ou encore Nick Kyrgios qui ne feront pas le déplacement au Japon.