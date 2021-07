Après avoir allumé la vasque olympique, Naomi Osaka ne se parera pas d’or à Tokyo ! La Japonaise, tête de série numéro 2, a été éliminée du tournoi de simple dames des Jeux Olympiques dès les huitièmes de finale par Marketa Vondrousova. Il faut dire que la numéro 2 mondiale est passée à côte de son entame de match sous le toit du court central. Si elle a dû écarter deux balles de débreak dans le deuxième jeu, la Tchèque a remporté les quatre premiers jeux et a manqué de peu le triple break. Mais la finaliste de Roland-Garros en 2019 a conclu le premier set sur l’engagement de Naomi Osaka. Dos au mur, la Japonaise a réagi avec le break dès le premier jeu de la deuxième manche mais Marketa Vondrousova n’a pas manqué l’occasion de recoller à deux jeux partout avant d’écarter deux balles de break dans le septième jeu. C’est finalement sur l’engagement de la numéro 2 mondiale que la Tchèque a mis fin au parcours de Naomi Osaka (6-1, 6-4 en 1h10’). La 43eme mondiale retrouvera Paula Badosa pour une place dans le dernier carré, avec une médaille qui se rapproche pour celle qui n'a qu'un seul titre à son palmarès.

Muguruza toujours là

Après l'élimination des deux meilleures joueuses du monde, le tableau est plus ouvert que jamais et Garbine Muguruza, la troisième meilleure tenniswoman parmi celles encore en lice, ne compte pas laisser sa chance d'apporter une médaille à l'Espagne. La tête de série n°7 s'est imposée 6-4, 6-1 en 1h20 face à la Belge Alison Van Uytvanck, en ne perdant qu'une fois son service, alors qu'elle menait déjà 3-0 dans le premier set. Mais elle a breaké de nouveau à 5-4 pour empocher la manche, puis à 2-1 et 4-1 dans la deuxième pour s'imposer.

Pas de remake de la finale de Roland-Garros en quarts

La finaliste de Roland-Garros Anastasia Pavlyuchenkova, tête de série n°13, sera elle aussi au rendez-vous des quarts de finale, après sa facile victoire sur Sara Sorribes Tormo, la tombeuse d'Ashleigh Barty et Fiona Ferro : 6-1, 6-3 en 1h30. La Russe a mené 6-1, 4-0, puis a laissé filer un break d'avance, mais elle a conclu sans trembler. Et elle n'aura pas droit en quarts de finale à une revanche de la finale de Roland-Garros, puisque Barbora Krejcikova s'est inclinée contre Belinda Bencic. La Suissesse, largement dominée dans le premier set et auteure de 8 doubles-fautes au total (6-1), a renversé la Tchèque (auteure pourtant de 11 aces) en remportant les deux dernières manches 6-2, 6-3 après 1h53 de match.

Svitolina s'arrache encore

Joueuse la mieux classée du tableau après les éliminations d'Ashleigh Barty, Naomi Osaka et Aryna Sabalenka, Elina Svitolina va tout faire pour offrir une médaille à l'Ukraine, et la voici en quarts de finale après une troisième victoire en trois sets. Madame Monfils s'est imposée 5-7, 6-3, 6-4 en 2h41 contre la Grecque Maria Sakkari. Dans ce match marqué par neuf breaks, où elle a servi 10 aces, Svitolina a perdu le premier set après avoir pourtant mené 4-1, puis a gagné le deuxième en breakant à 2-1, et le troisième grâce à un break décisif à 3-3. En quarts de finale, elle a aura un beau coup à jouer face à la 61eme mondiale, Camila Giorgi, qui a créé la sensation en éliminant la n°7 mondiale et récente finaliste de Wimbledon, Karolina Pliskova. L'Italienne s'est imposée 6-4, 6-2 en 1h15, en se montrant on ne peut plus efficace sur les balles de break, en en convertissant quatre sur quatre.



JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO (Japon, tournoi olympique, dur)

Tenante du titre : Monica Puig ( PRC)



Huitièmes de finale

Pavlyuchenkova (RUS, n°13) bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-1, 6-3

Bencic (SUI, n°9) bat Krejcikova (RTC, n°8) : 1-6, 6-2, 6-3

Vekic (CRO) - Rybakina (KAZ, n°15)

Muguruza (ESP, n°7) bat Van Uytvanck (BEL) : 6-4, 6-1



Giorgi (ITA) bat Pliskova (RTC, n°5) : 6-4, 6-2

Svitolina (UKR, n°4) bat Sakkari (GRE, n°14) : 5-7, 6-3, 6-4

Badosa (ESP) bat Podoroska (ARG) : 6-2, 6-3

Vondrousova (RTC) bat Osaka (JAP, n°2) : 6-1, 6-4