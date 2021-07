Cinq ans après la médaille d'argent décrochée par Martina Hingis et Timea Bacsinszky en double féminin à Rio, le tennis féminin suisse va décrocher une nouvelle médaille olympique ! Elle sera en or ou en argent, et sera apportée par Belinda Bencic. La n°12 mondiale, après avoir éliminé l'Américaine Pegula, la Japonaise Doi, la Tchèque Krejcikova et la Russe Pavlyuchenkova, s'est imposée en demi-finale contre la Kazakhe Elena Rybakina (n°20), qu'elle affrontait pour la première fois, sur le score de 7-6, 4-6, 6-3 en 2h45. Malgré ses 12 doubles-fautes et malgré les 14 aces de son adversaire, Bencic a fini par remporter ce match marqué par douze breaks. Elle a notamment gagné le premier 7-2 au tie-break après avoir sauvé cinq balles de set un peu plus tôt dans le set, à 5-4 et 6-5. Dans le deuxième, elle a mené 2-0 avant de perdre deux fois son service. Puis elle a été menée 3-2 40-30 par Rybakina, avant de remporter les quatre derniers jeux du match. Belinda Bencic, qui dispute également les demi-finales du double ce jeudi, affrontera en finale Marketa Vondrousova.

La surprise Vondrousova

La Tchèque, n°42 mondiale, a en effet poursuivi son parcours, en éliminant la n°6 mondiale Elina Svitolina après avoir déjà eu le scalp de la Néerlandaise Bertens, de la Roumaine Buzarnescu, de la Japonaise Osaka et de l'Espagnole Badosa, lors des tours précédents. Elle s'est imposée 6-3, 6-1 en 1h04. Vondrousova a réussi un match très solide, breakant à 2-2 et 5-3 dans le premier set puis à 1-0 et 4-1 dans le premier set, face à une Svitolina un peu cuite, qui avait remporté trois de ses quatre matchs du tournoi en trois manches. Vondrousova et Bencic se sont déjà affrontées une fois, en mars dernier à Miami en 16emes de finale, et c'est la Tchèque qui s'était imposée 6-4, 4-6, 6-4.



JEUX D'ÉTÉ DE TOKYO (Japon, tournoi olympique, dur)

Tenante du titre : Monica Puig ( PRC)



Finale

Bencic (SUI, n°9) - Vondrousova (RTC)



Petite finale

Rybakina (KAZ, n°15) - Svitolina (UKR, n°4)



Demi-finales

Bencic (SUI, n°9) bat Rybakina (KAZ, n°15) : 7-6 (2), 4-6, 6-3

Vondrousova (RTC) bat Svitolina (UKR, n°4) : 6-3, 6-1



Quarts de finale

Bencic (SUI, n°9) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°13) : 6-0, 3-6, 6-3

Rybakina (KAZ, n°15) bat Muguruza (ESP, n°7) : 7-5, 6-1

Svitolina (UKR, n°4) bat Giorgi (ITA) : 6-4, 6-4

Vondrousova (RTC) bat Badosa (ESP) : 6-3, abandon