Pas mieux pour Chardy et Monfils

Alors que Caroline Garcia et Kristina Mladenovic ont été éliminées dès leur entrée en lice dans le tournoi olympique de double féminin, Alizé Cornet et Fiona Ferro étaient donc les deux dernières représentantes tricolores dans la compétition. Mais ce mardi en huitièmes de finale,Elles se sont inclinées 6-1, 6-4 en 1h10 de jeu. Cornet et Ferro sont passées à côté de la première manche, perdant leur service à 1-0 et 4-1 et ne convertissant pas leurs deux balles de débreak à 2-0. Dans le deuxième, elles ont été breakées à 3-3, ont manqué une balle de 4-4 et se sont finalement inclinées, en toute logique. Pegula est en effet 27eme mondiale en simple, un bien meilleur classement que nos Françaises, alors que Mattek-Sands a déjà remporté cinq titres du Grand Chelem en double féminin.Un peu plus tard, ce sont les derniers représentants français en double masculin qui ont pris la porte. Après Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut au premier tour, ce sont Gaël Monfils et Jérémy Chardy qui sont tombés au deuxième, contre les Allemands Alexander Zverev et Jan-Lennard Struff. Ils se sont inclinés 6-4, 7-5 après 1h19 de jeu, malgré 8 aces. Un break à 1-1 dans le premier set et à 5-5 dans le deuxième ont permis aux Allemands de s'imposer.Après quatre jours de compétition, il reste donc quatre Français en lice en tennis : Ugo Humbert et Jérémy Chardy en simple masculin et Nicolas Mahut et Kristina Mladenovic en double mixte. Ils seront d'ailleurs les têtes de série n°1 de ce tournoi qui débute dès les huitièmes de finale.