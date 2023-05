Roland Garros : BNP Paribas fête ses 50 ans d'engagement à Roland-Garros

Dimanche, BNP Paribas a célébré ses 50 ans de partenariat avec Roland Garros à l'occasion de l'ouverture du tournoi. Pour l'occasion ils ont réuni leurs différents parrains et marraines, Jo-Wilfried Tsonga, Félix Auger-Aliassime ou Justine Hénin notamment pour une conférence de presse afin d'évoquer le passé et l'avenir de l'engagement de BNP Paribas dans le tennis.

"Nous sommes très fiers aujourd'hui de célébrer les 50 ans de notre engagement dans le tennis et de le faire à Roland-Garros, un stade dont l'histoire est liée à celle de BNP Paribas. Avec les marraines et parrains d'exception de nos programmes d'engagement, nous partageons la conviction que le tennis est plus beau quand il est engagé, collectif et tourné vers la jeunesse. C'est le sens de nos actions depuis 50 ans et que nous poursuivrons avec la même force dans les années à venir" a expliqué Thierry Laborde, Directeur Général Délégué de BNP Paribas.

Humbert-Mannarino pour lever des fonds

Pour l'occasion, BNP Paribas a organisé un "match solidaire". La Night Session du Philippe Chatrier, opposant les deux premiers français à l'ATP Ugo Humbert et Adrian Mannarino a permis de lever des fonds pour l'association de Jo-Wilfried Tsonga, Attrap' la Balle, qui favorise l'inclusion des jeunes à travers le tennis. En effet, pour chaque point joué lors du match (6-3, 6-3, 6-1), 100 euros étaient ajouté à la cagnotte. Aussi, près de 10 000 jeunes issus d'associations partenaires de BNP Paribas ont pu assister à la rencontre et près d'un tiers d'entre eux ont participé à hauteur de 10 euros à la cagnotte.