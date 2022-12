Rafael Nadal est fier de pouvoir continuer à 36 ans !

Malgré ses 36 ans et ses 22 Grand Chelem, Rafael Nadal court toujours ! Après une année 2022 marquée par des nouveaux succès, mais aussi une blessure au genou, l'Espagnol est animé par un grand appétit pour sa saison 2023. Lui qui a totalement rebâti son équipe, afin de performer le plus rapidement possible, compte bien faire honneur à sa place de numéro 2 mondial, et à son titre de "meilleur sportif de l'année" en Espagne.

Lors de la cérémonie organisée par AS, le média qui a récompensé Rafa, l'Espagnol a d'abord remercié le journal de l'avoir couronné une nouvelle fois. « Je tiens tout particulièrement à remercier AS, l’un des principaux journaux du monde du sport en Europe et en Espagne, pour avoir considéré que je pouvais prétendre à ce prix. Je suis très enthousiaste », a-t-il partagé avant de se focaliser sur sa saison à venir. « Nous devrons découvrir petit à petit comment la saison commence, il y a toujours des doutes sur la façon dont elle va se dérouler. Je les ai eus quand j’avais 20 et 22 ans, à 36 ans et demi maintenant… C’est un cadeau d’être compétitif une année de plus et je profite de chaque jour et de la possibilité de continuer à concourir », concluait-il sur la scène de la cérémonie.

Pour rappel, Nadal débutera sa saison dans quelques jours, à l'occasion de la United Cup (29 décembre - 8 janvier), avant de s'attaquer à l'Open d'Australie, dont il est le tenant du titre.