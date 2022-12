Ce n'est pas une surprise, mais c'est officiel. Hier soir, Gaël Monfils a indiqué lors d'un entretien accordé à Canal + qu'il ne participerait pas à l'Open d'Australie (16-29 janvier prochain). Une décision tactique en vue du classement ATP, afin de bénéficier du classement protégé, qui induit de manquer au moins six mois de compétition. « Il y a ce classement protégé, quand on ne joue pas depuis un certain nombre de mois... Je sais que si je le prends, je suis obligé de manquer l'Open d'Australie pour pouvoir accomplir mes six mois pile. Ça va être ma décision. » indiquait le français.

En effet, celui qui n'a plus joué depuis le 11 août dernier face à Jack Draper au Masters 1000 de Montréal, a une autre vision pour son année 2023. Le Tricolore envisage de performer, après l'Open d'Australie. "Je n'aimerais pas les louper, les JO, ça serait mes derniers en plus. Ce serait, je n'espère pas ma dernière année, peut-être l'année d'après. J'ai dit que j'aimerais bien jouer jusqu'à 40 ans, mais plus je reste avec ma fille, plus je me dis un peu moins. » Pour rappel, les Jeux-Olympiques de Paris auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024, en France.