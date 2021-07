Double : Herbert-Mahut face à Andy Murray d'entrée !

Pas simple non plus pour Monfils et Chardy



Tokyo Olympics men’s doubles draw pic.twitter.com/qgRtEKep1D

— Michal Samulski (@MichalSamulski) July 22, 2021

Sortis d'entrée à Rio il y a cinq ans par les Colombien Farah et Cabal, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont fait le voyage à Tokyo avec l'espoir dans un premier temps de laver l'affront de 2016. Si cela se passe mieux pour eux au Japon qu'au Brésil (ce qui ne devrait pas être difficile), les deux compères encore sacrée à Roland-Garros en juin dernier pourront rêver de décrocher leur première médaille olympique.Le vétéran britannique, vainqueur sortant, a posé les pieds sur le sol japonais avec une envie à revendre et il devrait défendre chèrement sa peau face à nos deux représentants, désignés têtes de série numéro 2 du tournoi et qui seront les grands favoris pour la victoire finale avec les Croates Nikola Mektic et Mate Pavic, têtes de série numéro 1. Cabal et Farah, qui avaient joué un vilain tour à Mahut et Herbert en 2016, feront également partie des principaux prétendants à la médaille d'or en l'absence de Rafael Nadal et Marc Lopez, tenants du titre.Egalement en lice en double à Tokyo, Gaël Monfils et Jérémy Chardy, exceptionnellement associés pour ces Jeux, devraient être tout de suite fixés eux aussi. Le tirage au sort effectué ce jeudi a en effetLes deux hommes restent sur une finale perdue à Paris contre... Mahut et Herbert.