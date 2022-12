ATP : Luca Van Assche, Arthur Fils, Gabriel Debru... Les cinq espoirs français à suivre en 2023

Si le tennis français vit une période difficile depuis quelques années maintenant, l'avenir semble plus lumineux. Retrouvez les cinq jeunes (- de 20 ans) français à suivre absolument en 2023 sur les circuits ATP et Challenger par ordre de classement au 20 décembre 2022.

Luca Van Assche - 18 ans, 139ème ATP

Luca Van Assche a été l'auteur d'une fin de saison époustouflante. Très solide en début d'année 2022, notamment lorsqu'il a remporté son premier tournoi en 25 000$ à Bagnoles de l’Orne en terre battue intérieure, il n'a jamais cessé de progresser malgré un petit trou d'air au printemps.

Aujourd'hui classé à la 139ème place mondiale après son titre et ses trois finales en Challenger, il a glané en 2022 pas moins de 366 places au classement ATP. Ses performances impressionnantes lui ont ouvert les portes du grand tableau de l'Open d'Australie après que la FFT lui ait offert la wild-card de réciprocité. Il pourra se confronter, comme c'est son souhait, aux meilleurs joueurs du monde.

En dehors de ses performances impressionnantes en Challenger, son principal fait d'arme en 2022 reste le tournoi ATP d'Anvers durant lequel il est sorti des qualifications en battant l'Autrichien Lucas Miedler puis Geoffrey Blancaneaux. Il avait ensuite été tout proche de réaliser un exploit de grande taille contre le 36ème joueur mondial, Yoshito Nishioka (5-7, 6-2, 7-6). Il sera à suivre de très près en 2023 puisqu'il devrait faire ses grands débuts sur le circuit ATP si sa progression au classement le lui permet. Vu les progrès en 2022, il pourrait très vite se retrouver haut dans le classement ATP.

Arthur Fils - 18 ans, 251ème ATP

Arthur Fils représente parfaitement ce qu'est un espoir. Parfois génial, parfois terriblement frustrant. En Challenger, il n'a jamais réussi à dépasser les quarts de finale mais détient un grand nombre de défaites encourageantes. Avec une progression sur le plan mental mais aussi physique durant la trêve, il pourrait très vite devenir un joueur redoutable.

Malgré tout, sa progression en 2022 d'un point de vue tennistique est assez impressionnante. Son revers, qui était un point faible en début de saison, est devenu un coup très intéressant dans son jeu. À l'échange, il est désormais très solide et sait prendre le jeu à son compte quand cela est nécessaire. Il ne lui manque pas grand chose pour passer ce cap et rentrer dans le top 200.

Il détient tout de même deux victoires significatives lors des qualifications du Masters 1000 de Bercy. Le jeune français s'était imposé contre Jaume Munar (58ème mondial) en deux manches, puis contre Fabio Fognini (55ème). Il s'était malheureusement incliné ensuite contre l'Italien (lucky loser) lors de son premier match d'un tableau principal ATP. Il avait montré toute l'étendue de son talent lors de ce tournoi et sera l'un des joueurs à suivre en premier lieu sur le circuit Challenger, et pourquoi pas sur le grand circuit.

Giovanni Mpetshi Perricard - 19 ans, 370ème

À 19 ans, Giovanni Mpetshi Perricard commence à montrer de très grandes qualités, et notamment - de manière surprenante - sur terre battue. Surprenant, et le mot est juste, car le Rhodanien mesure pas moins de ... 2m01 et fait de son service son arme principale. Il est doté d'une très grande puissance en coup droit. Son principal défaut pour le moment reste son revers à une main. Il a tout de même montré une très belle progression sur cet aspect du jeu qui lui a permis de rallier une demi-finale en Challenger sur terre battue : à Liberec, où il était tout proche de battre Jiri Lehecka.

Après un début de saison très difficile et marqué par des blessures, il n'a pas réussi à progresser comme attendu au classement mais fait partie des hommes à suivre sur le circuit Challenger pour l'année prochaine. Il pourrait évoluer au classement un peu plus tard que la moyenne à l'instar de ce qu'avaient montré Maxime Cressy, John Isner ou encore Ivo Karlovic dans le même style.

Robin Bertrand - 19 ans, 460ème

Robin Bertrand est l'anti Mpetshi Perricard. Le jeune Français de 19 ans mesure 1m78 et son gabarit ressemble plus à celui d'un David Goffin. Cette saison, il aura réalisé une très belle progression sur le point de vue tennistique et aura joué la plupart de l'année en ITF (15 000$ et 25 000$). Il y a remporté deux titres : Oran et Monastir. Aujourd'hui 460ème ATP, il avait démarré la saison à la 912ème place.

La particularité de son jeu est l'aspect tactique. Toujours enclin à trouver des solutions pour se sortir des mauvais pas, il réussit souvent à trouver un as dans sa manche qui lui permet de pouvoir gérer des situations frustrantes. Sur le plan tennistique, ses axes de progression sont surtout basés sur la puissance. En 2023, il devrait se pencher sur le circuit Challenger et viser une wild-card (ou le classement suffisant) pour Roland-Garros.

Gabriel Debru - 16 ans, 629ème

Le dernier garçon de ce classement n'est pas n'importe lequel. Gabriel Debru, 16 ans (17 avant 2023), a remporté Roland-Garros Junior et est l'un des plus grands espoirs du tennis français, mais aussi mondial. Il avait impressionné lors des qualifications du Grand Chelem parisien, où il avait battu son ami Arthur Fils au premier tour, et avait su résister à Norbert Gombos.

Malgré sa grande taille, il est excellent à l'échange et est un très grand défenseur. Il a de nombreuses similitudes avec Daniil Medvedev et devrait progresser énormément en 2023. S'il est toujours à la recherche de son premier titre ITF, son niveau devrait lui permettre de réussir ce premier objectif assez rapidement en début d'année, avant de se concentrer sur le circuit Challenger.