Supercoupe d'Espagne: "indigné, le président de la Fédération défend la légalité des contrats saoudiens

"Je suis très indigné par toutes les faussetés qui sont diffusées et très en colère que la priorité soit donnée aux mensonges au lieu du vrai problème, qui est que des informations ont été illégalement volées sur mon téléphone", a déclaré Luis Rubiales lors d'une conférence de presse mercredi. Le président de la RFEF s'est expliqué sur les contrats d'organisation de la Supercoupe en Arabie saoudite, en référence aux informations selon lesquelles Kosmos, la société d'événements sportifs présidée par le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué, aurait reçu des commissions.

"La Fédération n'a pas payé, ne paie pas et ne paiera pas un seul euro de commission"

Lundi, le média El Confidencial a rapporté, après avoir eu accès à des documents et à des échanges audio privés entre Piqué et Rubiales, que la fédération avait négocié une commission de 24 millions d'euros pour que Kosmos réalise l'opération. Rubiales a expliqué qu'à la suite d'une proposition de Kosmos de changer le format de la Supercoupe, plusieurs pays comme les États-Unis, la Chine ont été approchés jusqu'à ce que l'Arabie saoudite soit choisie. "Quand ils (Kosmos) viennent avec la possibilité de faire des affaires, on leur dit clairement qu'ils n'auront pas de relation économique avec la Fédération", a expliqué le dirigeant de 44 ans. "S'il y a une quelconque commission, Kosmos l'aura avec l'Arabie saoudite, donc la Fédération n'a pas payé, ne paie pas et ne paiera pas un seul euro de commission à qui que ce soit pour cette opération", a indiqué Rubiales.

Le président de la RFEF a ajouté que le contrat en question est désormais "dépassé" et a été remplacé par un autre. Rubiales a rappelé qu'un nouveau contrat portant sur la période entre 2023 et 2029 a été conclu en 2020, qui voit l'Arabie saoudite payer 40 millions d'euros par saison sans que les clubs espagnols soient contraints d'aller y jouer à chaque édition, la moitié de cet argent étant destiné "à des équipes modestes". Le président de la RFEF a insisté sur le fait que "tous les médias, même celui qui a publié cet accord, sont d'accord pour dire que c'est légal" et a rappelé qu'ils avaient passé tous les filtres éthiques et juridiques de la Fédération. Gerard Piqué avait de son côté assuré lundi lors d'une conférence de presse que "tout ce que nous avons fait est légal et il n'y a pas eu de conflit d'intérêts".