Après l'apparition d'un enregistrement audio, lundi matin, de sa conversation avec le président de la Fédération espagnole de football, beaucoup se sont interrogés sur le rôle du défenseur du FC Barcelone dans cette affaire. Il a donc annoncé avant le match de Barcelone qu'il tiendrait une conférence de presse via Twitch après le match. Les premières questions qui lui ont été posées concernaient un conflit d'intérêt entre lui en tant que joueur et participant à la compétition et la négociation d'un accord commercial pour la Fédération.

Piqué se défend



"Ici, la seule chose illégale, c'est qu'ils ont pris un audio privé et l'ont divulgué à la presse, il ne faut pas être très intelligent pour savoir qui est derrière tout ça. C'est une nouvelle qui est sortie en 2019. Regardez les archives. Maintenant, en 2022, ils ont divulgué l'audio et maintenant c'est une nouvelle", a déclaré Piqué à environ 120 000 personnes qui l'avaient écouté.



Piqué a également défendu sa capacité à être impartial dans cette affaire. "J'apporte une opportunité à la Fédération espagnole de football. Avant de changer le format, la compétition gagnait 120 000 €, après le mouvement, elle gagne 40 millions d'euros. Je sais séparer ce qui est un accord commercial avec ce que j'ai fait toute ma vie qui est de jouer au football. Je n'ai reçu aucune aide. Si vous me dites que la compétition elle-même sera affectée par un accord commercial, alors vous n'avez aucune idée de qui je suis."