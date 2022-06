WEC : La saison d'Ogier devrait s'arrêter avec les 24 Heures du Mans

#LeMans24 🇫🇷

Vraiment heureux qu'on soit à l'arrivée et dans le top 10. Un bon résultat pour nous, qui récompense les efforts qu'on a fournis tous ensemble en équipe. J'ai adoré cette semaine et il y a beaucoup de positif à en retenir. Chapeau à Charles et Lilou, ils ont assuré ! pic.twitter.com/XhHFOYf77W

Ogier : « Une grande chance que ma saison s’arrête là »

C’était un des pilotes les plus scrutés le week-end dernier au Mans, peut-être même plus qu’un certain Michael Fassbender. Sacré champion du monde des rallyes à huit reprises, Sébastien Ogier s’est lancé le défi de participer aux 24 Heures du Mans. Associé à Lilou Wadoux et Charles Milesi au sein du Richard Mille Racing, le Gapençais est allé au bout de la course avec une neuvième place dans la catégorie LMP2. « J’ai beaucoup appris et j’ai découvert énormément de choses, a confié le pilote Toyota en WRC da des propos rapportés par le magazine britannique Autosport. Je suis également heureux d’avoir passé bon nombre d’obstacles tout au long de ces 24 heures. » Son seul regret, avoir commis une petite erreur au moment de rentrer aux stands. « Sans ça, la mission aurait été réussie à 100%, a ajouté Sébastien Ogier. Mais, quand on voit tout ce qui a pu arriver durant la course, finir dans le Top 10 alors qu’il y avait 27 équipages au départ dans ce qui est sans doute la catégorie la plus compétitive du moment, c’est un résultat honorable et une récompense pour tous les efforts consentis. »Après avoir participé aux 1000 Miles de Sebring puis aux 6 Heures de Spa-Francorchamps, Sébastien Ogier a affirmé que son aventure en WEC cette saison devrait se conclure avec les 24 Heures du Mans. « On a toujours été transparents avec l’équipe sur le fait que je ne participerais qu’aux 24 Heures du Mans et aux deux épreuves qui précédaient afin de me préparer », a confié le Gapençais qui confirme vouloir participer à plusieurs rallyes avec Toyota cette saison, dont le prochain Safari Rally. « Je suis plus qu’intéressé à l’idée de faire quelques rallyes de plus mais ajouter cinq ou six courses de WEC ne colle pas à mon envie de lever le pied, a-t-il ajouté. Il y a donc une grande chance que ma saison s’arrête là. On doit encore en discuter avec l’équipe mais, dès le début, il n’était pas prévu que je participe à une saison complète. » Mais, après cette première expérience au Mans, Sébastien Ogier ne le cache pas, il veut recommencer. « Si je reviens, je suis convaincu de pouvoir continuer à m’améliorer et même plus rapidement en faisant d’autres pas en avant. Je ne veux qu’une seule chose, revenir ! » Un retour qui pourrait se faire dans la catégorie reine, si Toyota devait aligner une troisième GR010 Hybrid pour défier Peugeot, Ferrari, Porsche ou encore Cadillac en 2023.