Race of Champions : Loeb l'emporte pour la quatrième fois

It's @SebastienLoeb who becomes the 2022 ROC Champion of Champions!

Loeb equals Didier Auriol with a record four wins after holding off a hard-charging Sebastian Vettel at #ROCSweden. 🔥🔥🔥



Vettel n’a rien pu faire face à Loeb

Sébastien Loeb réalise un début d’année 2022 exceptionnel ! Après avoir pris la deuxième place du Dakar en Arabie Saoudite puis avoir renoué avec la victoire en WRC à l’occasion du Rallye Monte-Carlo, le pilote alsacien a une nouvelle fois dominé la Course des Champions, organisée ce dimanche sur un circuit de glace tracé à Pite Havsbad, en Suède. Eliminé dès son entrée en lice ce samedi lors de la Coupe des Nations, durant laquelle il a fait équipe avec Didier Auriol, le nonuple champion du monde des rallyes s’est montré le plus fort sur un terrain pouvant parfaitement lui convenir. Opposé lors des quarts de finale disputés sur une seule manche à Peter Solberg, vainqueur de la Coupe des Nations avec son fils Oliver ce samedi, Sébastien Loeb n’a pas tremblé pour s’imposer avec une marge de quatre dixièmes de seconde. Après le père, c’est le fils qui a dû s’incliner face à l’Alsacien.Vainqueur lors de la première manche au volant d’une Porsche, Sébastien Loeb a fait jeu égal avec le Suédois avec un Supercar Lites et assuré sa qualification. Adversaires au début du mois de janvier sur le Dakar, Sébastien Loeb et Matthias Ekström se sont affrontés pour une place en finale de la Course des Champions. Alors que la météo est venue jouer les trouble-fête avec une tempête de neige qui s’est invitée sur Pite Havsbad, l’Alsacien a mieux maîtrisé la manche disputée sur une Porsche avant de céder au volant de la Supercar Lites. Une belle a alors été organisée pour départager les deux pilotes, cette fois au volant d’une voiture électrique de rallycross. Impérial, Sébastien Loeb n’a pas laissé la moindre chance à l’ancien pilote de DTM pour rejoindre Sebastian Vettel en finale. Le pilote Aston Martin, quant à lui, a commencé son parcours par un succès face à Emma Kimiläinen, qui a remplacé au pied levé Valtteri Bottas.En quarts de finale, l’Allemand a pris le meilleur sur Colton Herta au jeu du meilleur temps combiné sur les deux manches avant de s’imposer en deux manches face à Tom Kristensen pour valider son billet pour la finale. Une dernière explication qui, cette fois, s’est jouée au meilleur des cinq manches. Sébastien Loeb a démarré très fort en dominant la première manche sur un buggy Polaris avant de faire le break au volant d’une Supercar Lites. Dos au mur et après avoir évite de peu un tonneau, Sebastian Vettel a profité d’un tête-à-queue de l’Alsacien pour réduire l’écart. Toutefois, le retour des buggys sur la piste a été favorable à Sébastien Loeb, qui a mis un terme au suspense. Après 2003, 2005 et 2008, le nonuple champion du monde des rallyes égale le record de victoires dans la compétition détenu par Didier Auriol depuis 1999 et succède au palmarès à Benito Guerra, qui avait remporté sur ses terres la dernière édition en 2019.