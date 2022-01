Ogier se lance en endurance !

Ogier : "J'ai beaucoup à apprendre et beaucoup d'expérience à acquérir"

Retraité du championnat du monde des rallyes depuis qu’il a remporté son huitième titre en fin d’année dernière, Sébastien Ogier effectuera encore quelques piges en WRC (cinq rallyes, a priori, et il a d’ailleurs terminé deuxième à Monte-Carlo derrière Sébastien Loeb, ndlr) mais c’est en endurance qu’on va le retrouver à temps plein ! Le pilote de 38 an s’est en effet engagé pour la saison d’endurance avec l’écurie Richard Mille Racing, où il évoluera dans la catégorie LMP2.L’an passé, Sébastien Ogier avait déjà effectué des tests en endurance, au volant d’une Toyota hydride Hypercar. Le Gapençais va participer cette année aux six manches du championnat du monde d’endurance : les 1000 Miles de Sebring (Floride) en mars, les 6 Heures de Spa-Francorchamps (Belgique) en mai, les 24 Heures du Mans en juin, les 6 Heures de Monza (Italie) en juillet, les 6 Heures de Fuji (Japon) en septembre et les 8 Heures de Bahreïn en novembre. Sébastien Ogier va donc réaliser un rêve en disputant l’épreuve-reine de l’endurance, les 24 Heures du Mans, au volant de la voiture tenante du titre (la catégorie-reine de l’endurance restant l’Hypercar, où l’on retrouve les écuries Toyota, Alpine et Peugeot).« Je sais que c'est un grand défi, mais je cherchais un programme qui me motive plus que l'option facile, explique Ogier. Jusqu'à présent, je me suis concentré sur ma carrière en rallye, mais j'ai longtemps pensé que l'endurance pourrait être un bon défi. Tous les pilotes ont tendance à être un peu égocentriques, mais il arrive un moment où vous voulez partager davantage lorsque vous avez la chance d'avoir eu une carrière réussie.Je suis un novice, c'est sûr, mais je veux me faire plaisir tout en évaluant ce qui est possible et en voyant à quel point je peux m'approcher du meilleur. Tout le monde est ravi. Charles, Lilou et moi venons de trois univers différents, et il sera intéressant de combiner nos différentes expériences avec Richard Mille, qui est à mes côtés depuis plusieurs années maintenant. Cette aventure est alléchante, mais je suis conscient que j'ai beaucoup à apprendre et beaucoup d'expérience à acquérir. J'ai toujours eu une bonne capacité d'adaptation en rallye, donc j'espère que ce sera aussi le cas sur les circuits. » On aura une première idée dans un mois et demi à Sebring.