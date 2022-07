IndyCar : Quatrième victoire de la saison pour Newgarden lors de l'Iowa 250

Newgarden intouchable en fin de course

INDYCAR / IOWA 250

Classement final - 250 tours (352,000km) - Samedi 23 juillet 2022

Classement du championnat pilotes après 11 courses (sur 17)

Josef Newgarden est comme chez lui dans l’Iowa. Pour la quatrième fois de sa carrière, le pilote du Team Penske s’est imposé sur l’ovale de 1,4km à l’occasion de la première des deux courses du week-end, disputée sur la distance de 250 tours. Parti de la deuxième position derrière son coéquipier Will Power, Josef Newgarden a pris les commandes de l’épreuve au bout de 25 tours, à l’issue de la première neutralisation provoquée par un tête-à-queue de Jimmie Johnson. Ayant réalisé une meilleure relance, l’Américain a pu passer l’Australien grâce à un meilleure pointe de vitesse. A partir de là, le champion IndyCar 2017 et 2019 n’a plus été inquiété malgré les nombreuses interruptions de la course par le drapeau jaune. La seule véritable alerte est intervenue au 135eme tour quand Marcus Ericsson, vainqueur des derniers 500 Miles d’Indianapolis, a tenté de passer par l’intérieur. Il y a eu contact entre les deux monoplaces.Aucun des deux pilotes n’est allé à la faute et Josef Newgarden a pu reprendre sa marche en avant. Gérant beaucoup mieux ses pneus dans le dernier relais, le pilote du Team Penske s’est mis à l’abri avec un matelas dépassant les six secondes sur Pato O’Ward quand Will Power était pointé à quinze secondes. Sur la ligne d’arrivée, seuls quatre pilotes ont pu terminer dans le tour du vainqueur, Pato O’Ward, Will Power, Rinus VeeKay et Scott Dixon, vainqueur à Toronto le week-end dernier. Le champion en titre Alex Palou, en grande difficulté avec ses pneus dans les derniers tours, a vu un potentiel podium se transformer en sixième place à un tour, juste devant un solide Romain Grosjean. Simon Pagenaud, parti de la 21eme position sur la grille de départ, n’a pas su reproduire la belle remontée réalisée en 2020 et termine 23eme. Huitième de l’épreuve, Marcus Ericsson conserve la tête du championnat mais son avance se réduit à quinze points par rapport à Josef Newgarden.Pato O’Ward (MEX/Arrow McLaren SP) à 6’’1784Will Power (AUS/Team Penske) à 20’’2822Rinus VeeKay (PBS/Ed Carpenter Racing) à 20’’3748Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing) à 21’’9744Romain Grosjean (FRA/Andretti Autosport) à 1 tourSimon Pagenaud (FRA/Meyer Shank Racing) à 6 toursJosef Newgarden (USA/Team Penske) 360Will Power (AUS/Team Penske) 353Alex Palou (ESP/Chip Ganassi Racing) 342Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing) 337Simon Pagenaud (FRA/Meyer Shank Racing) 250Romain Grosjean (FRA/Andretti Autosport) 223