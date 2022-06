IndyCar : Newgarden s’impose à Road America, Grosjean termine quatrième

Après l’ovale du Texas puis les rues de Long Beach, Josef Newgarden confirme qu’il est vraiment tout terrain en IndyCar. Le pilote du Team Penske, parti de la deuxième position de la grille de départ, est allé chercher sa troisième victoire de la saison à l’occasion du Grand Prix de Road America, dans le Wisconsin. Auteur de la pole position ce samedi, Alexander Rossi a su garder l’avantage au premier virage quand Romain Grosjean, incisif, a su remonter de la sixième à la quatrième place au départ. Toutefois, la course a été vite neutralisée après un incident entre Jimmie Johnson et Tatiana Calderon. A l’issue de la neutralisation, la relance de course n’a pas été idéale pour Alex Palou, alors troisième, et Rinus VeeKay. Le pilote Chip Ganassi Racing a été heurté par son coéquipier Marcus Ericsson quand le membre de l’équipe Ed Carpenter Racinga subi une attaque trop virile de Christian Lundgaard. Comme il est souvent dit dans le paddock, « le drapeau jaune appelle le drapeau jaune ». Un adage qui s’est confirmé car Devlin DeFrancesco a envoyé hors piste Will Power, provoquant une nouvelle neutralisation de la course. Alors que Romain Grosjean s’est solidement installé au quatrième rang, Simon Pagenaud n’a pas hésité à attaquer lorsque l’épreuve a pu reprendre pour pointer à la huitième place. Le jeu stratégique s’est mis en place après une quinzaine de tours et, à ce petit jeu, le gagnant a été Josef Newgarden.

Newgarden a fait mieux que tenir bon

Le pilote Penske s’est installé en tête devant Alexander Rossi quand Romain Grosjean n’a pas pu résister à un Colton Herta chaussé de gommes tendres. Les positions sont alors restées établies un bon moment, avec comme rares événements les excursions hors piste comme celle de Simon Pagenaud au 22eme tour. C’est à l’entame des quinze derniers tours que la course a repris vie. Alors que la dernière vague d’arrêts a permis à Romain Grosjean de reprendre la cinquième place, Pato O’Ward a provoqué une neutralisation en raison de la défaillance du moteur de sa monoplace. La relance à sept tours du but a tourné court quand Helio Castroneves a perdu le contrôle de sa voiture, provoquant une nouvelle neutralisation. L’ultime relance a vu Josef Newgarden garder l’avantage et s’enfuir vers la victoire quand Marcus Ericsson s’est joué d’Alexander Rossi pour prendre la deuxième place. Romain Grosjean, quant à lui, a tenu bon pour conserver une belle quatrième place malgré la pression mise par Colton Herta. Simon Pagenaud, quant à lui, n’a pu faire mieux que douzième. Après avoir cédé la première place du championnat à Detroit, Marcus Ericsson profite de sa deuxième place pour reprendre la main. Josef Newgarden, quant à lui, profite de ses victoires sur trois terrains différents pour empocher un bonus d’un million de dollars, somme dont la moitié sera reversée à une œuvre de charité. Le championnat IndyCar va désormais faire une petite pause avec la course de Mid-Ohio, le 3 juillet prochain.



INDYCAR / GRAND PRIX DE ROAD AMERICA

Classement final - 55 tours (348,270km) - Dimanche 12 juin 2022

1- Josef Newgarden (USA/Team Penske) en 1h53’02’’8097

2- Marcus Ericsson (SUE/Chip Ganassi Racing) à 3’’3710

3- Alexander Rossi (USA/Andretti Autosport) à 5’’6348

4- Romain Grosjean (FRA/Andretti Autosport) à 5’’8490

5- Colton Herta (USA/Andretti Autosport with Curb-Agajanian) à 8’’7657

…

12- Simon Pagenaud (FRA/Meyer Shank Racing) à 11’’7440

…



Classement du championnat pilotes

1- Marcus Ericsson (SUE/Chip Ganassi Racing) 293 points

2- Will Power (AUS/Team Penske) 266

3- Josef Newgarden (USA/Team Penske) 261

4- Pato O’Ward (MEX/McLaren) 248

5- Alex Palou (ESP/Chip Ganassi Racing) 246

…

10- Simon Pagenaud (FRA/Meyer Shank Racing) 197

…

12- Romain Grosjean (FRA/Andretti Autosport) 174

…