IndyCar : Newgarden abandonne, O'Ward remporte la deuxième course dans l'Iowa

O’Ward a saisi sa chance

INDYCAR / IOWA 300

Classement final - 300 tours (422,400km) - Dimanche 24 juillet 2022

Classement du championnat pilotes après 12 courses (sur 17)

Josef Newgarden est passé à 65 tours d’un week-end parfait dans l’Iowa. Vainqueur de l’épreuve disputée ce samedi sur 250 tours de l’ovale court de Newton, le pilote du Team Penske était très bien parti pour récidiver au terme des 300 tours au programme ce dimanche. Agressif au départ, l’Américain n’a toutefois pas pu prendre l’avantage sur son coéquipier Will Power, qui s’était élancé depuis la pole position. Jamais séparé par plus d’une seconde, le duo a creusé l’écart sur la concurrence sans que les positions changent, même quand ils se sont arrêtés de concert. Toutefois, au 85eme tour, profitant du fait de mettre un tour à Romain Grosjean, Josef Newgarden a profité de l’occasion pour s’emparer de la tête de la course. Un avantage que le double champion IndyCar a su conserver jusqu’au 235eme tour. Victime de ce qui semble être une rupture de suspension au niveau de la roue arrière-droite, le pilote Penske a violemment heurté le mur à l’extérieur de la piste.Il a heureusement pu sortir indemne de cet accident. Profitant de la neutralisation, les pilotes ont plongé dans les stands pour passer des pneus frais et faire le plein de carburant. A ce petit jeu, Pato O’Ward a pu ressortir en tête devant Will Power et Scott Dixon. Relancée pour les 50 derniers tours, la course a vu le pilote McLaren s’envoler pour aller chercher la victoire avec un peu plus de quatre secondes d’avance sur Will Power et une marge de neuf secondes sur Scott McLaughlin. Romain Grosjean, à nouveau auteur d’une course solide, a pris une belle neuvième place. Simon Pagenaud, une nouvelle fois handicapé par une position de départ lointaine et n’a pu faire mieux que 23eme. Sixième ce dimanche, Marcus Ericsson conserve la tête du championnat IndyCar mais son avance n’est plus que de huit longueurs sur Will Power alors que Josef Newgarden et Scott Dixon sont à égalité à 34 points du leader.Will Power (AUS/Team Penske) à 4’’2476Scott McLaughlin (NZL/Team Penske) à 9’’4464Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing) à 11’’1499Jimmie Johnson (USA/Chip Ganassi Racing) à 12’’3251Romain Grosjean (FRA/Andretti Autosport) à 19’’5576Simon Pagenaud (FRA/Meyer Shank Racing) à 19 toursWill Power (AUS/Team Penske) 395Josef Newgarden (USA/Team Penske) 369Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing) 369Pato O’Ward (MEX/Arrow McLaren SP) 367Simon Pagenaud (FRA/Meyer Shank Racing) 257Romain Grosjean (FRA/Andretti Autosport) 245