Formule 2 : Pas de troisième saison pour Pourchaire

Théo Pourchaire ne veut pas s’éterniser en Formule 2. Arrivé dans l’antichambre de la F1 en 2021 après avoir été le dauphin d’Oscar Piastri en Formule 3 lors de la saison 2020, le natif de Grasse a confirmé qu’il ne fera pas de troisième saison dans ce championnat. « C'est ma dernière saison de Formule 2, c'est sûr. Je ne referai pas une saison, a déclaré le pilote français dans un entretien accordé à FranceRacing. Financièrement, ça ne sera pas possible. Ce n'est pas une bonne solution. Deux saisons dans un championnat, c'est suffisant pour un pilote. » Alors qu’il s’est relancé dans la course au titre en Formule 2 en revenant à 25 points du leader Felipe Drugovich à l’issue d’un week-end réussi en Hongrie, Théo Pourchaire entend tout donner pour déloger le pilote brésilien à l’occasion des quatre dernières épreuves de la saison, à Spa-Francorchamps, Zandvoort, Monza et Abu Dhabi.

Pourchaire : « Je ne pense pas du tout à la F1 ! »

Membre de la filière Sauber et promis à une première séance d’essais libres au volant de l’Alfa Romeo avant la fin de la saison 2022, Théo Pourchaire assure ne pas être focalisé par une potentielle arrivée en F1 l’an prochain. « Je ne pense pas du tout à la F1 ! Ça reste un rêve pour moi. Je suis content de rouler en Formule 2 déjà. Quand je repense à ma carrière et d'où je viens, je pense que rouler en F2, c'est déjà super. » Alors que son nom commence à revenir dans le paddock et que Guanyu Zhou n’a signé qu’un contrat d’une saison avec l’écurie Alfa Romeo, Théo Pourchaire pourrait faire le grand saut dès 2023 si l’opportunité se présente. Mais, si son départ de la Formule 2 se confirme, le natif de Grasse pourrait se retrouver dans la situation vécue par bon nombre de pilotes, notamment Pierre Gasly ou encore Oscar Piastri, et devoir trouver un « plan B » pour continuer sa carrière et sa progression.