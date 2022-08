EWC - 8 Heures de Suzuka : Honda met fin à huit ans de disette

Le Yoshimura SERT fait une bonne affaire

ENDURANCE - FIM EWC / 8 HEURES DE SUZUKA

Classement final - Dimanche 7 août 2022

La marque Honda attendait ça depuis 2014 ! Sur un circuit qui est sa propriété, la marque japonaise a dominé l’édition 2022 des 8 Heures de Suzuka, troisième des quatre manches de la saison 2022 du championnat du monde d’endurance moto (EWC). Engagée par le HRC, la moto portant le n°33 et confiée à un trio inédit composé de Tetsuta Nagashima, Takumi Takahashi et Iker Lecuona, dont c’était la première expérience en endurance, lui qui a quitté le MotoGP fin 2021 pour se relancer en Superbike avec Honda, s’impose après avoir parcouru pas moins de 214 tours du mythique tracé de Suzuka. La Kawasaki n°10 de Leon Haslam, Alex Lowes et Jonathan Rea prend la deuxième place à un tour du vainqueur. Longtemps troisième, la Yamaha n°7 du YART, écurie officielle de Yamaha, a vu ses espoirs de podium s’envoler lors d’un accrochage avec une Superstock.Un incident dont le principal bénéficiaire a été le Yoshimura SERT, écurie officielle Suzuki et leader du championnat avant la course. Alors que Sylvain Guintoli a dû déclarer forfait en raison d’une blessure à une main, c’est à deux que Gregg Black et Kazuki Watanabe ont arraché la troisième place à deux tours du vainqueur. Terminant premier engagé à l’année en EWC, l’écurie franco-japonaise profite de la 10eme place du F.C.C. TSR Honda France, avec une moto pilotée par les seuls Josh Hook et Mike di Meglio en raison de l’hospitalisation de leur coéquipier Gino Rea, victime d’une très lourde chute lors des essais, pour creuser l’écart au championnat du monde. BMW, de son côté, n’a pas pu espérer un doublé après sa victoire lors des 24 Heures de Spa en raison d’un incident mécanique ayant contraint son abandon à l’approche de la mi-course. C’est avec une avance de 23 points que le Yoshimura SERT va aborder la dernière manche de la saison, le Bol d’Or disputé les 17 et 18 septembre prochains sur le Circuit Paul-Ricard.Kawasaki Racing Team Suzuka 8H n°10 (Haslam-Lowes-Rea/GBR-GBR-GBR/Kawasaki) à 1 tour- Yoshimura SERT Motul n°1 (Black-Watanabe/FRA-JAP/Suzuki) à 2 toursS-Pulse Dream Racing - ITEC n°95 (Ogata-Cocoro-Tsuda/Suzuki) à 4 toursTOHO Racing n°104 (Kiuonari-Kinukawa-Kunimine/JAP-JAP-JAP/Honda) à 4 tours