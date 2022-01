Dakar (autos) : Première pour Lategan, Loeb reprend trois minutes

🏜🚗💨🚗💨

Belle opération malgré tout pour Loeb

AUTOS

Classement de l’étape 5 (Riyadh - Riyadh, 560 km dont 346 km de spéciale) – Jeudi 6 janvier 2022







Sébastien Loeb

FRA

Matthieu Serradori-Loïc Minaudier (FRA-FRA/SRT)

Guerlain Chicherit-Alex Winocq (FRA-FRA/GCK)

Classement général (après 5 étapes sur 12)



Sébastien Loeb

FRA

Tout n'est peut-être pas encore perdu dans ce Dakar 2022 pour Sébastien Loeb (Bahreïn Raid Xtreme). Certes, l'Alsacien, deuxième ce jeudi de la 5eme étape, disputée autour de Riyadh, est encore très loin (35'10”) de Nasser Al-Attiyah (Toyota). Il n'empêche qu'après avoir réussi à limiter la casse la veille en rentrant dans les roues du Qatarien vingt-quatre heures après avoir peut-être vu s'envoler tous ses espoirs de première victoire finale,, qui a réussi l'exploit de remporter sa première victoire sur le rallye auquel il ne participe que pour la deuxième fois de sa vie alors qu'il a longtemps roulé la portière ouverte jeudi et qu'il avait davantage fait parler de lui depuis ses débuts, pourtant déroutants, pour sa malchance, presque chronique, que pour ses exploits.La victoire revient pourtant au Sud-Africain dans cette 5eme étape qui avait décidé de sourire enfin au jeune pilote de 27 ans., à 2'10”, et que le deuxième Français de cette 5eme étape Matthieu Serradori peut s'en vouloir de rater le Top 3 pour quatorze secondes.Le grand malheureux de la 3eme étape (trois crevaisons, arbre de direction cassé au bout de dix kilomètres de courses) aurait même pu réaliser une plus belle opération encore si son rival, parti en position d'ouvreur, n'avait pas réussi ensuite à rester en permanence dans ses traces. Mais ce n'est peut-être que partie remise.2--Fabian Lurquin (-BEL/Bahreïn Raid Xtreme) à 1'58”3- Lucio Alvarez-Armand Monleon (ARG-ESP/Toyota) à 2'10”4-à 2'24”5-à 2'59”...2--Fabian Lurquin (-BEL/Bahrein Raid Xtreme) à 35'10”3- Lucio Alvarez-Armand Monleon (ARG-ESP/Toyota) à 51'15”4- Yazeed Al-Rajhi-Michael Orr (SAU-GBR/Toyota) à 1h06'23”5- Vladimir Vasilyev-Oleg Uperenko (RUS-LET/VRT) à 1h07'52”