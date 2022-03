Ski alpin - Descente/Kilde : «Je suis prêt»

Kilde : "Si on m'avait dit ça, j'aurais bien ri"

Pour le gros globe, l'affaire est réglée depuis le week-end dernier. "Non (rires) ! Ça, il n’y a aucune chance ! Et je le savais avant. Je savais que Marco Odermatt allait être fort à Kranjska Gora (2e et 3e en géant, ndlr), et que ça serait quasiment impossible après ça. Mais c’est mérité pour Marco", avoue Aleksander Aamodt Kilde (29 ans) dans les colonnes du Dauphiné ce mardi à la veille de la descente des finales de la Coupe du monde, à Courchevel, dernier rendez-vous de la saison pour les spécialistes de la vitesse. Avec à la clé le petit globe de la spécialité, puisque ce dernier, contrairement au gros globe de cristal, n'a, lui, pas encore été décerné.Une avance qui pourrait ne pas suffire toutefois pour le Norvégien sachant que le Suisse, même deuxième du classement, reste l'immense favori dans la mesure où il n'a plus laissé échapper un petit globe de la descente depuis 2018.Pour le moment, il s'arrêterait là, mais Kilde, déjà assuré d'ajouter le petit globe du super-G à son palmarès, avoue se méfier du quadruple détenteur sortant du trophée. "Ca va être un challenge. Ce que je fais est bien, je sais que je peux bien skier sur cette piste mais je sais aussi que Beat a gagné ce globe de descente ces quatre dernières années. Ça va être un beau challenge, mais je suis prêt pour ça.""C’est incroyable ! C’est presque insensé même. J’ai gagné des courses, j’ai onze podiums, deux médailles aux JO, si on m’avait dit ça en début de saison, j’aurais bien ri ! Pour être honnête, ça a été incroyable, je me suis bien régalé et c’est une bonne motivation pour le reste de ma carrière."