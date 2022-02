Ligue Magnus : Rouen nouveau dauphin, Nice vient à bout d'Amiens

Les Dragons sont impossibles à stopper en ce moment ! Pour la septième fois consécutive, les joueurs de Rouen l’ont emporté dans le cadre de la saison régulière de Ligue Magnus. En déplacement à Chamonix, les Normands ont fait feu de tout bois pour l’emporter. Si Samuel Salonen a ouvert le score au bout de 35 secondes pour les Pionniers, Andrew Johnston a égalisé 58 secondes plus tard. Un scenario qui s’est répété quand Phil Marinaccio a redonné l’avantage à Chamonix puis vu Enzo Cantagallo remettre les deux équipes à égalité à peine plus de deux minutes après. En l’espace de 37 secondes, Rolands Vigners et Vincent Nesa ont fait le break pour les Dragons avant la fin de la première période. Les Pionniers ne s’en sont pas laissés compter avec Loïc Coulaud puis Emil Bejmo qui ont remis les compteurs à zéro au début de la deuxième période. Toutefois, Rouen a fini par faire la différence par Andrew Johnston à deux reprises, Loïc Lampérier et Joris Bedin pour l’emporter (4-8). Un succès qui permet aux Dragons de reprendre la deuxième place du classement pour un point devant Angers.

Nice prend le meilleur sur Amiens

L’autre match au programme ce samedi a vu Nice effacer le souvenir du revers concédé aux tirs au but ce vendredi face à Anglet. Lors de la réception d’Amiens, les Aigles sont allés chercher une 15eme victoire en 35 matchs disputés. Radomir Heizer a mis le club niçois en tête au tableau d’affichage au bout de huit minutes. Toutefois, cet avantage n’a tenu que quatre minutes, le temps pour Spencer Naas d’égaliser pour les Gothiques avant la fin du premier quart d’heure. Il a alors fallu attendre la dernière période pour voir le match reprendre vie. Tout d’abord, Ondrej Kopta a permis à Nice de reprendre l’avantage puis, à six minutes du terme de la rencontre, Loïc Chabert a fait le break. En toute fin de match, profitant d’une supériorité numérique après la sortie du gardien Henry Corentin Buysse pour les 90 dernières secondes afin de jouer le tout pour le tout, Jérémie Romand a rapproché les Gothiques à une longueurs. Un effort venu trop tardivement car Nice s’impose (3-2) et prend la septième place du classement, jusqu’alors détenue par Bordeaux.



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Samedi 5 février 2022

Chamonix - Rouen : 4-8

Nice - Amiens : 3-2