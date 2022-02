Ligue Magnus : Grenoble signe face à Mulhouse une sixième victoire de suite

Le moment de doute est bien loin pour les Brûleurs de Loups. Alors que Grenoble a enchaîné deux revers de suite à la fin du mois de janvier, ils ont signé ce jeudi une sixième victoire de suite à l’occasion de la réception de Mulhouse. Un match que les Grenoblois ont démarré très fort avec pas moins de trois buts dans les sept premières minutes. Tout d’abord, Jere Rouhiainen est allé tromper Isaac Charpentier avant que Julien Munoz ne fasse de même 41 secondes plus tard. Flavian Dair a conclu cette entame de match cauchemardesque pour les Scorpions. Ces derniers ont alors essayé de relever la tête et Samuel Rousseau a pris le meilleur sur Jakub Stepanek pour réduire l’écart.

Grenoble n’a rien laissé à Mulhouse

Toutefois, cette réalisation mulhousienne est restée la seule pour le club alsacien dans cette rencontre. Peu avant la fin de la deuxième période, profitant d’une supériorité numérique liée à un cinglage de Milan Jurik, Adel Koudri a creusé l’écart pour les Brûleurs de Loups. C’est Pierre Crinon, à un peu plus de sept minutes de la fin de la rencontre, qui a donné un peu plus d’ampleur à la victoire de Grenoble (5-1), la 30eme en 37 matchs disputés depuis le début de la saison. Un succès qui permet aux Brûleurs de Loups de repousser Rouen, qui a trois matchs en moins, à 18 points et de faire un pas de plus vers la première place de la saison régulière. Mulhouse, de son côté, continue d’alterner victoire et défaite pour une 10eme place au classement avec un point de retard sur Chamonix et cinq sur Bordeaux, dernier qualifié pour la phase finale.