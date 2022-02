Hockey sur glace - Ligue Magnus : Grenoble s'offre le choc contre Rouen, Amiens et Cergy-Pontoise enchaînent

Duel à distance entre Amiens et Cergy-Pontoise



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Vendredi 25 février 2022

En Ligue Magnus, le patron, c'est Grenoble ! Ce vendredi soir, à Polesud,Dans leur antre, les joueurs de Jyrki Aho ont frappé fort d'entrée avec l'ouverture du score de Damien Fleury dès les premières minutes (2eme). Servi par Nicolas Deschamps, l'attaquant français a battu Matija Pintaric pour donner une légère avance aux siens au tableau d'affichage.En l'absence de Jakub Stepanek, l'habituel titulaire, le Français a sorti le grand jeu pour signer un blanchissage face aux Normands.Sous les yeux d'Alexandre Texier, l'un des Français qui évoluent en NHL, les Brûleurs de Loups ont donc validé leur première place au classement, avec 103 points au compteur. Derrière eux, la hiérarchie reste à définir, alors qu'il reste encore six matchs à jouer avant les playoffs pour Rouen et Angers. Après ce trio de tête, Amiens et Cergy-Pontoise sont à la lutte pour la 4eme place, après s'être respectivement imposés sur le même score à Mulhouse et contre Nice (6-2).Enfin, dans la dernière rencontre du soir, Anglet a battu Gap (7-5).Mulhouse -: 2-6- Gap : 7-5- Nice : 6-2- Rouen : 2-0