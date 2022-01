Hockey sur glace - Ligue Magnus : Grenoble s'incline à Amiens, Angers domine Briançon

Après six victoires de suite, le leader Grenoble est tombé ! Les Brûleurs de Loups se sont inclinés aux tirs au but du côté d'Amiens (5eme), qui signe son sixième succès d'affilée. Le score était de 3-3 à l'issue du temps réglementaire, après des buts de Baptiste Bruche (12eme), Elgin Pearce (38eme) et Joey West (à 25 secondes de la fin) pour les Gothiques et de Kyle Hardy (20eme), Joël Champagne (41eme) et Sébastien Bisaillon (56eme) pour Grenoble, et après une prolongation sans but, les Amiénois l'ont emporté 3-1 aux tirs au but. Angers en profite pour revenir à douze points du leader, après son succès 5-4 aux tirs au but contre la lanterne rouge Briançon. Philippe Halley (7eme, 46eme), Tommy Giroux (27eme) et Nicolas Ritz (45eme) ont inscrit les buts angevins et Rudolf Huna (5eme), Denis Kurepanov (18eme), Kristaps Bazevics (37eme) et Radovan Cutt (56eme) ceux des Diables Rouges, qui ont ensuite perdu la séance de tirs au but sur le score de 2-1. Angers arrivera donc en confiance pour sa finale de Coupe de France dimanche à Cergy contre Gap.

Un triplé pour Legault

Cergy-Pontoise (4eme), justement, a fait respecter la logique en disposant de Chamonix (9eme) sur le score de 4-1 grâce à Thomas Suire (17eme), Ryan Tait (37eme), Pierre-Charles Hordelalay (52eme) et Norbert Abramov (55eme), alors que Matthias Terrier avait égalisé à la 8eme pour les Pionniers. Bordeaux (7eme) a de son côté disposé de Mulhouse (11eme) : 5-1 avec un triplé de Maxime Legault (18eme, 32eme, 57eme) et des buts de Loik Poudrier (41eme) et Maxime Moisand (60eme) alors que Phil Pietroniro (5eme) avait ouvert le score pour les Scorpions. Enfin, le dernier match de la soirée a vu une troisième séance de tirs au but, entre Anglet et Nice. Les Aigles sont allés l'emporter 2-1 chez les Basques, dans un match où le premier but est arrivé à la 55eme minute par Loïc Chabert pour les Niçois, avant que Florent Neyens n'égalise à la 58eme pour le Hormadi. Nice a ensuite gagné la séance de tirs au but 2-1.



LIGUE MAGNUS

Vendredi 28 janvier 2022

Bordeaux - Mulhouse : 5-1

Amiens - Grenoble : 4-3 tab

Cergy-Pontoise - Chamonix : 4-1

Angers - Briançon : 5-4 tab

Anglet - Nice : 1-2 tab