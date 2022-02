Hockey sur glace - Ligue Magnus : Amiens étrille encore Anglet

Onze buts marqués et aucun encaissé en deux confrontations contre Anglet en l'espace de 27 heures. Tel est le bilan d'Amiens ce lundi soir. Les Gothiques affrontaient les Basques pour la deuxième fois en deux jours, et ils leur ont de nouveau infligé une correction. Après le 6-0 de dimanche, c'est en effet sur le score de 5-0 que les deux équipes se sont quittées au Coliseum. Il a fallu près d'un quart d'heure aux Picards pour ouvrir le score, par le Suédois Jesper Ohrvall, mais seulement 62 secondes pour inscrire le deuxième but, par le Hongrois Donat Szita. Dans le deuxième tiers, l'Hormadi a complètement craqué, avec trois buts encaissés signés du Français Florian Sabatier à la 26eme minute, du Canadien Alexandre Boivin à la 35eme et de l'Américain Spencer Naas à la 38eme. Aucun but n'a en revanche été inscrit dans le dernier tiers.

Le grand huit d'Amiens au Coliseum

Amiens décroche ainsi sa huitième victoire de suite à domicile et grimpe à la quatrième place du classement, à huit points du troisième, Angers. Déjà qualifiés pour les play-offs, les Gothiques ont encore six matchs à jouer en saison régulière pour peaufiner leurs réglages et tenter de conserver cette place, Cergy-Pontoise, juste derrière, ne comptant que trois points de moins, mais avec un match en plus à jouer. Anglet, de son côté, encaisse une quatrième défaite de suite et reste scotché à l'avant-dernière place, avec trois points de plus que la lanterne rouge, Briançon. Lors de la prochaine journée, mercredi, Amiens recevra Briançon et visera la passe de neuf victoires au Coliseum, pendant qu'Anglet recevra le leader, Grenoble. A ce jour, cinq équipes sont d'ores et déjà qualifiées pour les play-offs : Grenoble, Rouen, Angers, Amiens et Cergy-Pontoise.