Hockey sur glace : Grenoble dominé par Berlin pour le lancement de la CHL

Grenoble n’a pas pu répondre

Quasiment cinq mois après leur titre de champion de France, les Brûleurs de Loups sont tombés sur un mur. Champions d’Allemagne en titre, les Eisbären Berlin ont donné une leçon aux Grenoblois sur leur glace de Polesud pour les débuts de la nouvelle saison de Champions Hockey League (CHL). Pourtant, tout avait bien commencé pour les Brûleurs de Loups. Au bout d’un peu plus de sept minutes, lancé par Robert Raymond et Jere Rouhiainen, Dylan Fabre est allé battre Tobias Ancicka pour l’ouverture du score. Un avantage qui n’a tenu que deux minutes, le temps pour Zach Boychuk de démarrer l’avalanche sur la cage de Jakub Stepanek. Moins de quatre minutes plus tard, Marcel Noebels a permis aux Berlinois de virer en tête à l’issue de la première période. La deuxième a été terrible pour les Brûleurs de Loups, qui sont allés chercher cinq fois le palet dans leurs filets.En l’espace de 27 secondes, Matthew White puis Franck Mauer ont fait le break pour les Eisbären Berlin. Zach Boychuk pour son doublé, Giovanni Fiore puis Frank Hördler ont donné plus de corps à l’avantage pris par le club de la capitale allemande. A douze minutes de la fin du match, Matthew White a ajouté une huitième réalisation pour Berlin avant que Julien Munoz ne sauve l’honneur. A un peu moins de trois minutes de la sirène, lancé par Adel Koudri et Timothé Quattrone, ce dernier a inscrit le deuxième et dernier but de Grenoble à l’occasion de cette première sortie européenne. Une lourde défaite (8-2), qui place logiquement les Brûleurs de Loups à la dernière place du Groupe G avant la réception des Tchèques du Mountfield HK, qui se sont inclinés ce jeudi sur la glace du Frölunda Göteborg (4-2).