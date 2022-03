Biathlon - Relais de Kontiolahti (H) : Un nouveau podium pour la France

Jacquelin en forme

Fillon Maillet craque sur la fin

COUPE DU MONDE (H) / RELAIS DE KONTIOLAHTI (FINLANDE)

Classement final - Vendredi 4 mars 2022

France à 12"4 (0+7)

La Norvège est le pays-roi du biathlon, et elle l’a encore prouvé une nouvelle fois ce vendredi, en remportant le cinquième et dernier des six relais masculins au programme de cette saison de Coupe du Monde. Même privée des frères Johannes et Tarjei Boe, la Norvège a su trouver les ressources pour l’emporter à KontiolahtiMais les Norvégiens n’ont pas archi-dominé ce relais, loin de là, puisque la Suède finit à un peu plus de dix secondes et la France à douze.Les Français, qui n’auront donc pas gagné cette saison en relais (la Russie, exclue ce vendredi, avait remporté le relais de Ruhpolding, le seul que la Norvège n’a pas remporté) y ont pourtant cru pendant longtemps. Antonin Guigonnat, remplaçant lors des JO de Pékin mais présent à Kontiolahti en remplacement de Fabien Claude, malade, avait moyennement lancé les Bleus, bouclant son relais en septième position, à 18 secondes de l’Allemagne, après avoir commis trois fautes au tir., avec 24 secondes d’avance sur l’Autriche et 29 sur la Norvège, seulement sixième.Cependant, le troisième relais a tout changé. Desthieux a commis deux erreurs et n’a pas été très rapide sur les skis, si bien que lors du dernier passage de relais, la France n’avait plus que quatre centièmes d’avance sur la Suède et un peu plus d’une seconde sur la Norvège ! Tout s’est donc joué sur le dernier relais, où la France misait sur son quintuple médaillé olympique Quentin Fillon Maillet.Il est parvenu à recoller, mais sur le dernier tir, une erreur lui a fait perdre du temps, et Christiansen, auteur d’un sans-faute, a pu s’envoler. La France termine finalement troisième de ce dernier relais de la saison, encore un podium ! Samedi, c’est le sprint qui sera au menu.2- Suède à 10"6 (0+10)3-4- Allemagne à 13"4 (0+8)5- Autriche à 1'44"7 (0+5)6- Suisse à 1'56"8 (0+10)7- Italie à 2'20"8 (2+10)8- Canada à 2'43"3 (0+9)9- Finlande à 2'58"5 (0+13)10- Etats-Unis à 3'19"5 (0+8)...