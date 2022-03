Biathlon - Poursuite de Kontiolahti (F) : Eckhoff gagne enfin cette saison, Chevalier-Bouchet sixième

Victorieuse du gros globe de cristal la saison passée mais incapable de remporter la moindre course de Coupe du Monde cette saison, ni même de monter sur le moindre podium : Tiril Eckhoff vit un exercice 2021-22 très particulier, mais les Jeux Olympiques de Pékin semblent avoir fait le plus grand bien à la Norvégienne de 31 ans. Médaillée d'or sur le relais mixte, d'argent sur la mass-start et de bronze sur la poursuite, Eckhoff est arrivée à Kontiolahti pour l'antépénultième étape de la Coupe du Monde avec le moral au beau fixe, et après avoir terminé deuxième du sprint samedi derrière Denise Herrmann, elle a remporté la poursuite ce dimanche. Partie avec cinq secondes de retard sur l'Allemande, la Norvégienne a pris la tête après le premier tir, où elle a réussi un sans-faute pendant que Herrmann en commettait une. Elle a encore blanchi ses cinq cibles sur le deuxième tir, et est sortie du pas de tir avec 21 secondes d'avance sur l'Allemande, avant de s'envoler après le troisième tir, où elle a signé un nouveau sans-faute. Mais Hermann a fait une nouvelle erreur, et c'est la Française Anaïs Chevalier-Bouchet, cinquième du sprint et partie avec 15 secondes et demie de retard, qui s'est retrouvée deuxième, à 44 secondes d'Eckhoff.

Le petit globe pour Roeiseland

Malheureusement, la tricolore n'a pas su profiter des deux erreurs de la Norvégienne sur le dernier tir, commettant elle aussi deux fautes. Eckhoff est parvenue à rester en tête sans trop de problèmes, et c'est l'Italienne Dorothea Wierer, auteure d'un sans-faute, qui a fini deuxième alors qu'elle était partie 17eme. Denise Herrmann complète le podium, à 19 secondes, alors que Chevalier-Bouchet a finalement pris la sixième place. Eckhoff s'offre la 36eme victoire de sa carrière en Coupe du Monde, pendant que sa compatriote Marte Olsbu Roeiseland, quatrième ce dimanche, s'adjuge le petit globe de la spécialité pour la première fois de sa carrière, et compte désormais 97 points d'avance sur Elvira Oeberg au classement général, à cinq courses de la fin. Prochain rendez-vous : le sprint d'Otepää vendredi.



COUPE DU MONDE (F) / POURSUITE DE KONTIOLAHTI (FINLANDE)

Classement final (10km) - Dimanche 6 mars 2022

1- Tiril Eckhoff (NOR) en 31'40"8 (2 fautes)

2- Dorothea Wierer (ITA) à 15"9 (0)

3- Denise Herrmann (ALL) à 19"5 (3)

4- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 35"8 (3)

5- Karoline Knotten (NOR) à 43"5 (1)

6- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 54"3 (3)

7- Jessica Jislova (RTC) à 56" (0)

8- Franziska Preuss (ALL) à 1'00"3 (0)

9- Elvira Oeberg (SUE) à 1'10"7 (4)

10- Dunja Zdouc (AUT) à 1'18" (1)

...

13- Anaïs Bescond (FRA) à 1'31"7 (3)

15- Julia Simon (FRA) à 1'42"7 (4)

31- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 2'39"9 (7)

45- Chloé Chevalier (FRA) à 4'20"8 (5)

...