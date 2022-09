Biathlon : Braisaz-Bouchet est enceinte et renonce à la saison 2022-23

Voir cette publication sur Instagram















































Braisaz-Bouchet a disputé la préparation estivale

Carnet rose du côté de l'équipe de France de biathlon féminin. En effet, le secret semblait pourtant bien gardé, et ce depuis de longues semaines désormais, mais Justine Braisaz-Bouchet attend, tout prochainement, un heureux événement, elle qui est actuellement enceinte de son tout premier enfant. C'est ce que la principale intéressée a confirmé, via notamment une photo publiée sur son compte Instagram officiel. Une grossesse qui va forcément avoir des conséquences sur sa carrière professionnelle. En effet,sur le circuit international de biathlon. La Tricolore ne sera donc pas de la partie pour la prochaine édition de la Coupe du Monde mais également pour les prochains Mondiaux.Depuis la toute fin de ce printemps, la principale intéressée avait bel et bien disputé la préparation estivale, en compagnie de ses compatriotes également membres de l'équipe de France féminine de biathlon. Une préparation qui s'était ainsi notamment déroulée du côté de la Norvège, à l'occasion du Blink Festival.Pour un bébé attendu dans les prochains mois. La championne olympique en titre de la discipline de la mass-start, sacrée à l'occasion du mois de février dernier, du côté de Pékin en Chine, est mariée à Julien Bouchet, depuis l'été 2020. L'athlète des Saisies, dans le département de la Savoie, est aujourd'hui âgée de 26 ans.