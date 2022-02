beIN SPORTS soutient l'opération "Sport Féminin Toujours"

Comme chaque année, beIN SPORTS est fière de s'associer à l'événement. Cette semaine dédiée est aussi l’occasion de se rappeler que beIN SPORTS est l'un des soutiens et l’un des diffuseurs les plus importants du sport féminin en France depuis la création de la chaîne, avec plus de 2 000 heures de contenu par saison. En décembre dernier, nous avons suivi avec ferveur le brillant parcours des Bleues, finalistes du championnat du monde féminin de handball 2021. Et nous avons encore de beaux moments de sport féminin à vivre prochainement sur nos antennes avec notamment la WTA et Wimbledon en tennis, la WNBA en basket et le Championnat d’Europe de handball Féminin 2022.

En savoir plus sur la féminisation du sport*

Les chiffres clés :

- La pratique licenciée : + de 6 millions de licences (6 158 798) ont été délivrées à des femmes en 2020 (contre 6 385 945 en 2019). Une légère érosion, après plusieurs années de progression, qui s’explique par les conséquences de la crise sanitaire sur la pratique sportive, marquée notamment en 2020 par l’arrêt de l’activité des clubs pendant plusieurs semaines. Toutes les fédérations n’ont pour le moment pas complètement retrouvé le volume de licencié(e)s de 2019.

- La féminisation des instances se poursuit : 20 présidentes à la tête de fédérations sportives françaises et 18 Directrices Technique Nationales.

*Source : ARCOM

#PlusDeSportAuFéminin:



beIN SPORTS soutient l'initiative #PlusDeSportAuFéminin, la campagne digitale déployée pendant l’opération pour mettre en avant les sportives, les expertes qui nous donnent chaque jour l’envie de voir plus de sport au féminin, Participez à l’opération en utilisant le hashtag #PlusDeSportAuFéminin permettant à chacun de partager un exploit ou une séquence marquante sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, LinkedIN ou Twitter et ainsi de témoigner son attachement au sport féminin.

#beINSPIRED

Lancé en 2019, à l’occasion de la Coupe du monde féminine de football 2019, le projet beINSPIRED a pour objectif de médiatiser les sports qui historiquement étaient sous-représentés. beIN SPORTS s’engage à promouvoir ces disciplines et leurs athlètes à l’écran, ainsi qu’à créer des partenariats et du contenu, dans le but de partager les histoires les plus inspirantes. Pour en savoir plus, rendez-vous www.beinmediagroup.com