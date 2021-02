XV de France – Tournoi des 6 Nations : Villière titulaire, Penaud sur le banc ?

Sept changements par rapport à l'Ecosse

Ce jeudi à 12h30, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié dévoilera sa première composition d’équipe pour le Tournoi des 6 Nations 2021, deux jours avant le match contre l’Italie à Rome. Selon les informations de L’Equipe, ce XV de départ sera formé à la fois de joueurs cadres, de joueurs remplaçant les cadres blessés, et de joueurs ayant brillé lors de l’Autumn Nations Cup. C’est ainsi que Brice Dulin devrait débuter à l’arrière, puisqu’il a pris une réelle avance sur son rival Anthony Bouthier ces derniers mois et que Thomas Ramos est à l'infirmerie (pubalgie). Teddy Thomas et Gabin Villière (si brillant l’automne dernier), devraient quant à eux occuper les ailes et Arthur Vincent (le remplaçant de Virimi Vakatawa, blessé au genou) et Gaël Fickou le centre.Antoine Dupont portera, sans aucun doute, le n°9, alors que Matthieu Jalibert héritera du 10, en raison de l’absence de Romain Ntamack, victime d’une fracture de la mâchoire. La troisième ligne devrait être composée du capitaine Charles Ollivon, de Grégory Alldritt, de retour de blessure, et de Dylan Cretin, le remplaçant de François Cros, touché au pied. Paul Willemse et Bernard Le Roux, les deux natifs d’Afrique du Sud, occuperont la deuxième ligne, alors que la première ligne sera formée des habituels titulaires, Mohamed Haouas, Julien Marchand et Cyril Baille.Comparé au dernier match où Fabien Galthié pouvait bénéficier de tout son groupe de joueurs, en Ecosse le 22 novembre (les Bleus ne pouvaient disputer que trois matchs chacun l’automne dernier), cela fait donc sept changements (la première ligne titulaire Haouas-Marchand-Baille avait notamment débuté sur le banc ce jour-là). Rappelons qu'en raison de la pandémie de coronavirus et afin de limiter les risques de contamination, le groupe France est réduit à 31 joueurs et ne bougera qu'en cas de blessure, méforme ou test positif.Dulin - Thomas, Vincent, Fickou, Villière - (o) Jalibert, (m) Dupont - Ollivon, Alldritt, Cretin - Willemse, Le Roux - Haouas, Marchand, Baille.