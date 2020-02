XV de France : Rattez victime d'une entorse à la cheville

Nouveau pépin physique pour le XV de France. Après Damian Penaud avant la rencontre contre l'Angleterre et Virimi Vakatawa après le Crunch, c'est un nouvel arrière qui pourrait manquer aux Bleus. En effet, sorti sur blessure à la 77eme minute du match contre l'Italie (35-22), Vincent Rattez (27 ans, 2 sélections) pourrait être éloigné des terrains quelque temps. C'est sur une percée dans les 22 mètres italiens et un plaquage que ce dernier s'est fait mal. Alors que tous les remplacements avaient été faits, les Bleus ont donc dû finir à 14. « Il s’est fait une belle entorse de la cheville droite. Il ne pouvait pas reprendre le jeu », a notamment confié Fabien Galthié, le sélectionneur français, au sujet de l'ailier de La Rochelle en conférence de presse.

Rattez absent à Cardiff ?

Désormais, Rattez va passer rapidement des examens supplémentaires pour en savoir plus sur sa blessure et sa possible indisponibilité. Avec Penaud toujours incertain, la France va probablement devoir revoir ses plans pour son déplacement au pays de Galles, le 22 février prochain au Principality Stadium. Convoqués dans le groupe élargi pour affronter l'Italie, les Montpelliérains Yvan Reilhac et Gabriel Ngandebe, le Toulonnais Gervais Cordin ou encore le Rochelais Arthur Retière pourraient en profiter pour faire partie des 23 à Cardiff. Réponse dans les prochains jours.