XV de France : Dupont, Villière et Haouas forfait contre l'Ecosse, Vincent et Marchand testés positifs

Vincent et Marchand sont venus s'ajouter à la liste



Voici la liste des 31 joueurs convoqués dans le groupe #XVdeFrance à partir de ce soir à Marcoussis afin de préparer le match contre l'Écosse !

Suite à des tests complémentaires réalisés hier, Julien Marchand et Arthur Vincent ont été testés positifs à la Covid-19.#NeFaisonsXV



— France Rugby (@FranceRugby) February 21, 2021

Dupont, Villière et Haouas manqueront l'Ecosse. C'était dans l'air, c'est maintenant officiel., dimanche prochain (16h00) au Stade de France contre l'Ecosse, seul équipe à avoir battu les Bleus lors de la dernière édition du Tournoi. Tous trois contrôlés positifs au Covid-19 durant la semaine et placés à l'isolement, le demi de mêlée et nouveau chef d'orchestre de l'équipe de France, le très prometteur ailier de Toulon auteur lui aussi d'un excellent début de Tournoi et le solide pilier de Montpellier tout aussi précieux pour Fabien Galthié et les Bleus ne figurent pas dans la liste des 31 noms qu'a dévoilée à l'heure du déjeuner le sélectionneur français dans la dans l'optique de cette troisième sortie, dans une semaine face aux Ecossais.Ils pourraient toutefois ne pas être les seuls joueurs à devoir renoncer à ce premier match à domicile depuis le début de la compétition.et placés à l'isolement. Le centre de Montpellier, très bon face à l'Italie et à l'Irlande, et le talonneur de Toulouse pourraient eux aussi être absents contre l'Ecosse. Et la liste pourrait encore s'élargir, dans la mesure où, traditionnel lieu de rassemblement des Bleus. De ces tests pourraient donc déboucher d'autres forfait. Dans la semaine déjà, un fort vent de contamination avait soufflé sur le XV de France, avec pas moins de sept cas relevés, dont quatre au sein du staff. Fabien Galthié en personne n'avait d'ailleurs pas échappé à cette épidémie qui pourrait coûter très cher face aux Ecossais.