XV de France : Des nouvelles rassurantes concernant Charles Ollivon et Grégory Alldritt

C’était un des sujets d’inquiétude pour Fabien Galthié. Capitaine du XV de France, Charles Ollivon a dû quitter la pelouse très tôt lors du match entre Toulon et le Stade Français Paris, dimanche dernier en clôture de la 19eme journée du Top 14. Comme sonné après un choc tête contre tête avec le Parisien Antoine Burban, le troisième-ligne du RCT n’avait pas répondu favorablement au protocole commotion. Présent face à la presse ce mercredi, Charles Ollivon s’est montré confiant quant à son retour à la compétition. « Je me sens bien, j'ai passé les protocoles. J'ai eu une reprise progressive, j'ai vu les neurochirurgiens, a confié le troisième-ligne international dans des propos recueillis par l’AFP. On a tout fait dans l'ordre. Je me sens bien, la reprise sera progressive durant toute la semaine. » Le capitaine tricolore assure même être « disponible pour l’équipe » et qu’il sera « prêt pour le match en Italie ».

Galthié confiant pour Alldritt

Un autre joueur a donné des signes inquiétants très récemment. Sélectionné dans la liste de 37 pour ce stage de préparation, Grégory Alldritt a dû renoncer malgré sa présence sur la pelouse du Stade Marcel-Deflandre vendredi dernier lors du match entre La Rochelle et Bayonne. Souffrant d’une gêne au niveau d’un genou, le troisième-ligne rochelais a préféré renoncer à rallier Nice afin de subir une arthroscopie afin d’en savoir plus sur l’origine de cette douleur qui ne l’a pas empêché de jouer. Face à la presse ce mercredi, Fabien Galthié a confirmé que Grégory Alldritt est « incertain » pour le match en Italie, prévu le 6 février prochain sur la pelouse du Stadio Olimpico de Rome. Toutefois, le joueur aux 18 sélections avec le XV de France devrait rejoindre le groupe « dimanche ou lundi, si tout va bien », a confié l’entraîneur national. Une absence qui a été palliée par la convocation au sein du groupe de 37 joueurs pour ce stage de préparation du troisième-ligne de Bordeaux-Bègles Cameron Woki.