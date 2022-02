XV de France : Cretin titularisé contre l'Italie ?

Avec les mêmes que face aux Blacks, avec Dylan Cretin et Julien Marchand ? Sauf revirement de situation de dernière minute, Fabien Galthié devrait reconduire dimanche contre l'Italie un XV de départ très proche de celui qui avait signé un exploit pas loin d'être historique face aux All Blacks le 20 novembre dernier lors du troisième et dernier test de la tournée d'automne en s'offrant la Nouvelle Zélande (40-25) au Stade de France et en se permettant de passer 40 points aux triples-champions du monde. Les Bleus devraient en effet se présenter dans la même composition qu'en novembre dernier, dimanche après-midi (16h00) sur la pelouse de Saint-Denis pour leur première sortie dans ce Tournoi des 6 Nations 2022, à deux exceptions : Cretin et Marchand. Sans surprise, le second, privé sur blessure du choc face aux Néo-Zélandais il y a deux mois et demi, devrait retrouver sa place de titulaire au talon à la place de Peato Mauvaka, l'un des héros de l'exploit ce soir-là, qui devrait donc patienter sur le banc des remplaçants. Excellent en deuxième ligne ces derniers mois, Cameron Woki, qui avait d'ailleurs fait un malheur dans ce rôle face aux Blacks, devrait finalement être maintenu en deuxième ligne.

Cretin attend ça depuis l'été dernier



En milieu de semaine, le co-entraîneur de la conquête Karim Ghezzal avait laissé entendre que le joueur de l'UBB pourrait retrouver la troisième ligne. Finalement, il aurait été décidé de le reconduire en deuxième ligne. Woki devrait donc de nouveau être associé à Paul Willemse. Bernard Le Roux, qui aurait pu espérer retrouver le XV de départ, lui qui n'avait pas été retenu en novembre dernier pour le match face à l'Argentine puis s'était ensuite blessé, devrait donc débuter donc une nouvelle fois sur le banc. En troisième ligne, Anthony Jelonch, qui aurait très probablement quitté l'équipe si Woki avait retrouvé son poste de départ, devrait donc fêter sa huitième titularisation de suite. Le Toulousain sera épaulé par Grégory Alldritt et... Cretin. Une petite surprise sachant que le Lyonnais n'a plus débuté un match des Bleus depuis l'été dernier et le troisième test de la tournée en Australie, perdu face aux Wallabies (33-30). En novembre, le numéro 8 du LOU avait de surcroît dû se contenter uniquement d'une apparition et de sept minutes de jeu au total. Galthié aurait néanmoins décidé de le relancer, et ce dès dimanche au coup d'envoi. Le sélectionneur français dévoilera ses choix vendredi.



Le XV de départ probable contre l'Italie

Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Villière - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Jelonch, Alldritt, Cretin - Woki, Willemse - Atonio, Marchand, Baille

Fickou : "Commencer fort d'entrée" :