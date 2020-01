XV de France - 6 Nations : Un XV de départ avec deux nouveaux

Ntamack ouvreur et buteur

Un banc plutôt jeune

Le XV de départ de la France :

C'est la première composition du mandat de Fabien Galthié !. Un ogre pour démarrer, mais l'ancien demi de mêlée n'a pas peur, comme le prouve son premier XV de départ. Galthié a annoncé ce jeudi devant la presse l'une des équipes les moins expérimentées de l'histoire (15 sélections de moyenne) pour lancer ce Tournoi des 6 Nations avec notamment deux novices.. Auteur d'un début de saison fracassant avec cinq essais en treize matchs de Top 14, le numéro quinze sera à la tête d'un triangle composé de deux ailiers insaisissables : Teddy Thomas et Damian Penaud. Le trois-quarts centre Gaël Fickou, promu capitaine de la défense par Shaun Edwards, est associé au Racingman Virimi Vakatawa.Déjà en place lors de la Coupe du Monde au Japon,. Le demi d'ouverture prendra donc le rôle de buteur mais il peut être soutenu par Bouthier si besoin, auteur de 24 points au pied en championnat avec le MHR (83,3% de précision). L'autre nouveau de cette liste est son coéquipier en club, le pilier Mohamed Haouas. Appelé pour la première fois avec les Bleus, le joueur de 25 ans va honorer sa première sélection aux côtés des Haut-Garonnais Cyril Baille et Julien Marchand en première ligne., respectivement nés à Moorreesburg et Pretoria. Le premier aura la lourde tâche d'apporter son vécu du haut de ses 37 sélections.Car en troisième ligne, on retrouve également des joueurs peu capés sur la scène internationale. Le Toulousain François Cros (2 sélections) et le Rochelais Grégory Alldritt (11) accompagnent. Le joueur de 26 ans laisse d'ailleurs sa place au centre pour passer sur l'aile droite avec le numéro sept dans le dos. Enfin sur le banc des remplaçants, la jeunesse est plus présente que jamais (23,5 ans de moyenne). Trois joueurs comptent 25 ans ou plus parmi les huit remplaçants, soit le demi de mêlée Baptiste Serin (25), le pilier Jefferson Poirot (27) et le trois-quarts polyvalent Vincent Rattez (27). A noté les absences de Romain Taofifenua et Alexandre Fischer, remplacés parBouthier - Thomas, Vakatawa, Fickou, Penaud - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon (cap.), Alldritt, Cros - Willemse, Le Roux - Haouas, Marchand, Baille.Mauvaka, Poirot, Bamba, Palu, Woki, Serin, Jalibert, Rattez