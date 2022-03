Tournoi des 6 Nations - XV de France : Dupont titulaire contre le pays de Galles, Penaud et Taofifenua absents

Villière fait son retour dans le XV de départ



🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇫🇷 Voici 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞 pour affronter le Pays de Galles vendredi soir à Cardiff !

Rendez-vous à 21h sur @France2tv ! 💪🔥 #GALFRA #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/BSYpZSClPt



— France Rugby (@FranceRugby) March 9, 2022

Le XV de départ des Bleus

Finalement il sera donc bel et bien présent. Ce mercredi midi, Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, a dévoilé sa composition de départ, en prévision de la quatrième et avant-dernière journée du Tournoi des 6 Nations, que les Bleus joueront ce vendredi soir à 21h00 au pays de Galles, au Principality Stadium.Le meilleur joueur du monde restait pourtant incertain, après avoir été touché au bras gauche à l'entraînement de ce mardi. Finalement, plus de peur que de mal et Dupont sera évidemment associé à Romain Ntamack, à la charnière.Quant à la paire de centres, à savoir Gaël Fickou et Jonathan Danty, elle est reconduite. En revanche, Galthié sera privé de deux éléments particulièrement importants de son dispositif. A savoir Damien Penaud mais également Romain Taofifenua. Tous deux ont été testés positifs au Covid-19. Par rapport à la victoire face à l'Ecosse, du côté d'Edimbourg, les changements concernent les ailes.Quant à Penaud, il est donc suppléé par Yoram Moefana. De son côté, Melvyn Jaminet est titularisé pour la quatrième fois. Quant au pack, il sera totalement inchangé, par rapport aux victoires contre l'Irlande et l'Ecosse. Seule nation encore invaincue, la France peut espérer décrocher son tout premier Grand Chelem depuis l'année 2010.Jaminet - Moefana, Fickou, Danty, Villière - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille.: Mauvaka, Gros, Haouas, Flament, Cretin, Lucu, Ramos, Lebel.