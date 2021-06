Tournoi des 6 Nations (U20/J2) : Les Bleuets se reprennent face à l'Italie

Les Bleuets piqués au vif

TOURNOI DES 6 NATIONS U20 2021

2eme journée - Vendredi 25 juin 2021

Les Bleuets se sont fait peur mais ont su se reprendre. Six jours après un match frustrant face à l’Angleterre, les joueurs de Philippe Boher ont pris le meilleur de manière très laborieuse face à l’Italie sur la pelouse de l’Arms Park, qui accueille l’intégralité du Tournoi des 6 Nations U20. Si Alessandro Garbisi a ouvert le score pour la Squadra Azzurra sur pénalité dès la 4eme minute Edgar Retière a su remettre les deux équipes à égalité quatre minutes plus tard. Après avoir perdu sur blessure leur capitaine Killian Tixeront, les Tricolores ont pris l’avantage sur une deuxième réalisation de leur buteur, frère cadet du Rochelais Arthur Retière. Mais, trop imprécis dans leur placement défensif, les Bleuets se sont fait piéger peu avant la demi-heure de jeu. Sur une accélération le long de la ligne de touche, Simone Gesi a pris à revers la défense tricolore pour aller aplatir en coin.Il n’en fallait pas moins pour réveiller les Bleuets dans cette rencontre. Trois minutes plus tard, Matteo Garcia a relancé le jeu après un coup de pied transalpin et initié une patiente remontée du ballon. En bout de ligne, Nelson Epée est allé inscrire son quatrième essai dans ce Tournoi des 6 Nations U20. Un essai qui a donné un avantage de cinq longueurs aux Bleuets à la pause. De retour sur la pelouse synthétique de l’Arms Park, les Bleuets ont poussé mais cela ne s’est pas traduit au tableau d’affichage face à des Italiens combatif et prêts à sauter sur la moindre occasion. A dix minutes du terme de la rencontre, Manfredi Albanese a ramené la Squadra Azzurra à deux points. Ce dernier a eu l’occasion de redonner l’avantage à son équipe à deux minutes du coup de sifflet final mais, à 40 mètres, il a manqué la cible et soulagé le banc tricolore. Avec cette courte victoire (11-13), les Bleuets se lancent mais sans forcément se rassurer.Du 19 juin au 13 juillet 2021 à Cardiff (pays de Galles)- Ecosse : 31-12Italie -: 11-13Pays de Galles - IrlandeIrlande 5Pays de Galles 5Italie 1Ecosse 0